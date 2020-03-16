Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
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Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Wuhan, Dünya, Güncel

Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti

Başta Avrupa olmak üzere ABD ve Latin Amerika'da yeni tip koronavirüs vakalarında artış yaşanırken, virüsün ana kaynağı Çin'de tersi bir durum yaşanıyor. Koronavirüs salgınından yaklaşık üç ay sonra ilk kez bugün küresel ölçekteki vaka ve ölüm sayısı Çin'deki istatistikleri geride bıraktı.

16.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:56
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık'ta görülen ve hızla 150'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgınında bugün bir ilk yaşandı. Çin'deki istatistikler düşüş eğilimine girerken, ilk kez bugün küresel ölçekteki yeni vaka ve ölüm sayısı Çin'i geride bıraktı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte hepsi Hubey eyaletinde olmak üzere 14 kişinin hayatını kaybettiği, 16 yeni vaka görüldüğü belirtildi.

DÜNYA GENELİNDEKİ ÖLÜMLÜ VAKALAR ÇİN'İ GEÇTİ

Johns Hopkins Üniversitesi'nin salgın izleme haritasına göre dünya çapındaki enfeksiyon sayısı 87 bini geçti. Bu, Çin'de bu sabah itibarıyla 80 bin 860 olarak ölçüldü. Çin'deki ölümlü vakalar ise 3 bin 208 olurken, dünya genelinde bu sayı 3 bin 241'e yükseldi.

FABRİKALAR ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Çin Yeni Yılı için ocak ayı sonunda Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan seyahat kısıtlaması nedeniyle Hubey'den ayrılamayan çalışanlar, üretimin yeniden başlaması için otobüslerle çalıştıkları fabrikalara gönderildi.Yerel yetkililer, sadece Hubey'in Huangguang kentinden işlerine geri dönemeyen göçmen işçi sayısının 750 bin olduğunu belirtti. Covid-19 salgınının özellikle Çin'in hizmet sektörünü olumsuz etkilediği belirtiliyor.

WUHAN'DA VİRÜS SONRASI KURULAN HASTANELER KAPATILMIŞTI

Çin'de yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı yer olan Wuhan'da hastane personeli, acil hastanelerin kapatılması üzerine kutlama yapmıştı.Çin ana karasında 3 bin 213 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Covid-19, 80 bin 860 kişide görüldü.

VİRÜSTEN DÜNYA GENELİNDE 6 BİN 518 KİŞİ ÖLDÜ

Dünya genelinde 6 bin 518 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs, 169 bin 652 kişide tespit edildi. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı.

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Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti

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Koronavirüste dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti

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