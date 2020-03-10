Koronavirüs salgını sırasında cinsel ilişkiye girmek güvenli mi? Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve hayati tehlike taşıyan yeni tip koronavirüs salgını sonrası insanlar, cinsel ilişkinin salgına karşın güvenli olup olmadığını merak etti. Uzmanlar virüsün genellikle cinsel yolla yayılmadığını ifade etse de Dünya Sağlık Örgütü bu konuda yorum yapabilmek için henüz erken olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünya çapında giderek büyürken, birçok kişinin kafasında virüsten kaçınırken yapabilecekleri ve yapamayacakları konusunda soru işaretleri oluştu.

Vice, çeşitli kaynakları kullanarak insanların salgın sırasında randevulaşma ve cinsellik konusundaki sorularına yanıt aradı. Hannah Smothers'ın haberinden öne çıkan sorular ve cevapları şöyle:

1- Randevulaşmayı bırakmalı mıyım?

Dünya hükümetlerinin çok eleştirilen koronavirüs uyarısına rağmen hayır. Vice'ın aktardığına göre sadece normale göre biraz daha dikkatli olmalı ve hasta hissediyorsanız randevuya gitmemelisiniz.

2- Randevulaştığım kişiyi öpmeli miyim?

New York Times gazetesi, öpüşmenin kesinlikle virüsü yayabileceğini ifade ederken, Vice, partnerinizi biraz daha dikkatli seçerek öpüşmenizde bir sakınca olmadığını ifade etti. Haberde, "Belki yakın zamanda seyahat etmiş, virüsü taşıyan çok kişinin olduğu yerlerden geçmiş veya karantinada bulunan biriyle öpüşmekten kaçınmanız iyi olabilir" ifadeleri yer aldı.

3- Randevumla eve gitmeli miyim?

The Times gazetesi, Koronavirüslerin genellikle cinsel yolla yayılmadığını ifade ederken, Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip Koronavirüs hakkında böyle bir tespitte bulunmak için erken olduğunu ifade etti. Vice, cinsel organlara dezenfektan sürmenin tehlikeli olabileceği konusunda da uyarıda bulundu.