Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları
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Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya, normal hayata dönebilmek için adımlar atmaya başladı. Danimarka, okulları açarak ilk adım atan Avrupa ülkesi olurken, Almanya'da bazı küçük işletmeler açıldı. İtalya'da ise bazı kitap ve küçük işletmeler kapılarını açtı.

20.04.2020 18:11 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:17
Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bir takım önlemler alan bazı Avrupa ülkeleri, normal hayata dönebilmek için adımlar atmaya başladı. Danimarka okullarını açarak ilk adım atan Avrupa ülkesi olurken; Almanya'da bazı küçük işletmeler açıldı. İtalya'da da kitapçılar kapılarını açtı.

İTALYA'DA BAZI İŞLETMELER KAPILARINI AÇTI

İtalya'da ilk vakanın görülmesinin üzerinden yaklaşık 2 ay geçti. Salgının en yüksek noktasını gördükten sonra kademeli olarak normal hayata geçmeye çalışan İtalya, bazı kitap ve küçük işletmelerini açıyor.

Öte yandan; 4 Mayıs'tan itibaren İtalya'da kısıtlamaların esnetilmesi noktasında tartışma yaşanıyor. Ülkede kısıtlamaların plan dahilinde olmaması ve bu planın nasıl uygulanacağına dair bölge yönetimleri arasında tartışma yaşanıyor.

Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları

ALMANYA'DA 800 METREDEN KÜÇÜK İŞLETMELER AÇILDI

Almanya çizmiş olduğu yol haritasında ise kararlı adımlarla ilerliyor. Ülkede itibaren 800 metreden küçük işletmeler açıldı. 4 Mayıs'tan itibaren berber ve okulların açılması hedefleniyor. Almanya ayrıca maske kullanımı noktasında bir tartışma yaşıyor.

Kapalı yerler maske kullanılıp kullanılmayacağı yönünde Alman hükümetinden bir açıklama bekleniyor.

Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları

OKULLARINI AÇAN İLK AVRUPA ÜLKESİ DANİMARKA OLDU

Okullarını açan ilk Avrupa ülkesi konumunda olan Danimarka; kuaförler, güzellik salonları ve sürücü kursları gibi işletmeleri de kısa bir sürenin ardından açtı. Öte yandan Danimarka sınırlarını kapalı tutmaya devam edecek.

Benzer şekilde restoranlar, barlar ve spor salonları da kapalı kalacak. Ayrıca kitlelerin bir araya geldiği aktiviteler de yasak olacak.

Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları
Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları

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