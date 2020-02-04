'Koronavirüs şakası' Kanada'dan Jamaika'ya giden uçağı yarı yoldan çevirdi
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'Koronavirüs şakası' Kanada'dan Jamaika'ya giden uçağı yarı yoldan çevirdi

Jamaika'ya seyahat eden Kanadalı hava yolu şirketi Westjet'e ait bir uçak, yolcularından birinin yeni tip koronavirüs taşıdığına dair yaptığı şaka nedeniyle yolun yarısından geri dönmek zorunda kaldı.

04.02.2020 20:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:38
'Koronavirüs şakası' Kanada'dan Jamaika'ya giden uçağı yarı yoldan çevirdi

'ya seyahat eden Kanadalı hava yolu şirketi Westjet'e ait bir uçak, yolcularından birinin yeni tip koronavirüs taşıdığına dair yaptığı şaka nedeniyle yolun yarısından geri dönmek zorunda kaldı.


Westjet sözcüsü Morgan Bell salı günü yaptığı açıklamada, Kanada'nın Toronto kentinden Jamaika'nın Montego Bay kentine gitmek üzere hareket eden uçağın, "sıkıntı çıkaran" bir yolcunun varlığı nedeniyle yarı yoldan Toronta'ya döndüğünü söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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