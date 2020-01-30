: Koronavirüs nedeniyle ölmekte olan arkadaşı arayınca gözyaşlarını tutamadı

30.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 30.01.2020 13:32

Çin'deki Wuhan Akciğer Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) Direktörü Dr. Hu Ming, ölmekte olan arkadaşı tarafından telefonla aranınca gözyaşlarını tutamadı. Arkadaşını koronavirüsten kaybeden Dr. Ming, "Arkadaşım dün beni aradı ve ölüyor olduğunu, nefes almakta güçlük çektiğini söyledi" dedi.

"BUNU KABUL ETMEK ÇOK ZOR OLUR"

Son yıllarda duygusal anlamda dalgalanmalar yaşadığını belirten Dr. Hu Ming, "Eskiden çok rahat biriydim. Açıkçası, son yıllarda hiç duygudurum dalgalanmaları yaşamadım. Her gün yaşam ve ölüme bakarken hiç kimsenin ruh hali değişimleri olamaz. Eğer oluyorsa, karar veremezsiniz. Ama tanıdığınız ve birlikte çalıştığınız çok iyi bir arkadaşınız aniden öleceğini söylediğinde duygusal olarak bunu kabul etmek çok zor olur" dedi.

VİRÜS KAÇ KİŞİYİ ETKİLEDİ, HANGİ ÜLKELERE YAYILDI?

Çin'de ülke genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 170'e, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711'e çıktı. Salgından etkilenen kişi sayısı 7 bin 711, 1.370'inin durumu ağır. Virüs taşıma şüphesi olan kişi sayısı 12 bin 167. Koronavirüs teşhisi konulan kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı ise 81 bin 947.

- Tayland 14

- Japonya 11

- Singapur 10

- Malezya 7

- Avustralya 7

- Fransa 5

- ABD 5

- Birleşik Arap Emirlikleri 4

- Güney Kore 4

- Almanya 4

- Kanada 3

- Vietnam 2

- Nepal 1

- Kamboçya 1

- Sri Lanka 1

- Finlandiya 1

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