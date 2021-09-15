Koronavirüs Mu varyantı nedir? Koronavirüs Mu varyantı belirtileri nelerdir? Covid-19 Mu varyantı Türkiye'de var mı? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Koronavirüs Mu varyantı nedir? Koronavirüs Mu varyantı belirtileri nelerdir? Covid-19 Mu varyantı Türkiye'de var mı?

Haberler.com - Haberler | Gündem

Dünya Sağlık örgütü tarafından açıklanan yeni ölümcül koronavirüs varyantı "Mu" olarak adlandırıldı. Peki, Koronavirüs Mu varyantı nedir? Koronavirüs Mu varyantı belirtileri nelerdir? Covid-19 Mu varyantı Türkiye'de var mı? detaylar haberimizde…

Yeni tip koronavirüs zamanla değişim göstererek dünyanın farklı noktalarından farklı varyantlarla kendini göstermektedir. Dünya Sağlık örgütü tarafından açıklanan yeni ölümcül koronavirüs varyantına "Mu" adı verildi. Peki, Koronavirüs Mu Varyantı nedir? Koronavirüs Mu varyantı belirtileri nelerdir? Covid-19 Mu varyantı Türkiye'de var mı? sorularının cevabı haberimizde… Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MU VARYANTI NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü, 'Mu' ismi verilen B.1.1621 varyantının aşılara karşı daha dirençli olabileceğini düşündüren mutasyonlara sahip olduğunu, ancak bunu daha fazla incelemek için yeni çalışmalara ve verilere ihtiyaç duyulacağını ifade etti. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Mu varyantının küresel yaygınlığının şu anda yüzde 0,1 seviyelerinde olmasına rağmen, Kolombiya'da vakaların yüzde 39'unu ve Ekvador'daki vakalarını yüzde 13'ünü oluşturduğunu bildirirken, yaygınlığın sürekli artışta olduğunu vurguladı.

MU VARYANTI BELİRTİLER NELERDİR?

Mu varyantının belirtileri, koronavirüs belirtileriyle benzerlik göstermektedir. Belirtiler şu şekildedir:

• Nefes darlığı,

• Balgamlı öksürük,

• Boğaz ağrısı,

• Kas ve eklem ağrıları,

• Mide bulantısı veya kusma,

• İştahsızlık,

• Burun akıntısı,

• Baş ağrısı,

• Ağır solunum yetmezliği,

• Böbrek yetmezliği gibi durumlar koronavirüsün belirtileri arasında yer alabilmektedir.

MU VARYANTI TÜRKİYE'DE VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kolombiya'da ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün "Aşılara karşı daha dirençli" olarak tanımladığı Mu varyantının 2 kişide tespit edildiğini söyledi. Hastalarda ağırlıklı olarak Delta ve Delta Plus'ın etkili olduğunu belirten Koca, kısıtlamanın gündemde olmadığını ifade etti.

Koronavirüs Mu varyantı nedir? Koronavirüs Mu varyantı belirtileri nelerdir? Covid-19 Mu varyantı Türkiye'de var mı?
Haberler.com - Gündem
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Yevgeniy Ziniçev
Magazin Gülşen Serenay Sarıkaya Ece Üner
Spor Cristiano Mesut Özil Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Fatih Terim Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Koronavirüs Mu varyantı nedir? Koronavirüs Mu varyantı belirtileri nelerdir? Covid-19 Mu varyantı Türkiye'de var mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 12:35:49. #1.17#