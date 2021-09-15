Yeni tip koronavirüs zamanla değişim göstererek dünyanın farklı noktalarından farklı varyantlarla kendini göstermektedir. Dünya Sağlık örgütü tarafından açıklanan yeni ölümcül koronavirüs varyantına "Mu" adı verildi. Peki, Koronavirüs Mu Varyantı nedir? Koronavirüs Mu varyantı belirtileri nelerdir? Covid-19 Mu varyantı Türkiye'de var mı? sorularının cevabı haberimizde… Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MU VARYANTI NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü, 'Mu' ismi verilen B.1.1621 varyantının aşılara karşı daha dirençli olabileceğini düşündüren mutasyonlara sahip olduğunu, ancak bunu daha fazla incelemek için yeni çalışmalara ve verilere ihtiyaç duyulacağını ifade etti. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Mu varyantının küresel yaygınlığının şu anda yüzde 0,1 seviyelerinde olmasına rağmen, Kolombiya'da vakaların yüzde 39'unu ve Ekvador'daki vakalarını yüzde 13'ünü oluşturduğunu bildirirken, yaygınlığın sürekli artışta olduğunu vurguladı.

MU VARYANTI BELİRTİLER NELERDİR?

Mu varyantının belirtileri, koronavirüs belirtileriyle benzerlik göstermektedir. Belirtiler şu şekildedir:

• Nefes darlığı,

• Balgamlı öksürük,

• Boğaz ağrısı,

• Kas ve eklem ağrıları,

• Mide bulantısı veya kusma,

• İştahsızlık,

• Burun akıntısı,

• Baş ağrısı,

• Ağır solunum yetmezliği,

• Böbrek yetmezliği gibi durumlar koronavirüsün belirtileri arasında yer alabilmektedir.

MU VARYANTI TÜRKİYE'DE VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kolombiya'da ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün "Aşılara karşı daha dirençli" olarak tanımladığı Mu varyantının 2 kişide tespit edildiğini söyledi. Hastalarda ağırlıklı olarak Delta ve Delta Plus'ın etkili olduğunu belirten Koca, kısıtlamanın gündemde olmadığını ifade etti.

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