: Koronavirüs hakkında dehşete düşüren iddia: Her gün yüzlerce kişiyi yakıyoruz

07.02.2020 10:21 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:37

Çin'in Wuhan kentinde Aralık ayında başlayan ve kısa sürede küresel bir paniğe sebep olan koronavirüs ile ilgili resmi açıklamalar ve yerel basında yer alan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Bugün Çin Ulusal Sağlık Kurumu tarafından yapılan açıklamada ölü sayısının 637'ye ulaştığı duyuruldu. Dün bu rakam 563 olarak açıklanmıştı.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELİYOR

Çin'in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgınında yeni açıklamalar uluslararası gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Çin Ulusal Sağlık Kurumu, ülke genelinde virüs kaptığı tespit edilen kişi sayısının 31 bin 161 olduğunu açıklarken salgından ölenlerin sayısının da 637'ye ulaştığını duyurdu.

"İNSANLARIN BEDENLERİNİ YAKIYORUZ"

Öte yandan yerel basında yer alan bazı haber ve iddialar da uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. İddialardan birine göre; Çin hükümeti ölü sayısını resmi olarak açıklamıyor ve kasten gizliyor. Wuhan'daki bir cenazeevinde cesetlerin yakıldığı krematoryumlarda çalışan bir yetkili, "Krematoryum 7 günde 24 saat boyunca çalışıyor. Wuhan'da koronavirüsten yaşamını yitiren insanların bedenlerini yakıyoruz" dedi.

"EVLERİMİZE GİDEMİYORUZ"

Krematoryumda çalışan yetkili, 28 Aralık'tan beri her gün neredeyse en az 100 kişinin cansız bedenini yaktıklarını söylerken, izinlerin iptal edildiğini de söyledi. Kendisini Bay Yun olarak tanıtan çalışan, "Çalışanlarımızın yüzde 90'ı 7/24 çalışıyor. Evlerimize gidemiyoruz. Wuhan'daki bütün krematoryumlar bu şekilde. İnsan gücüne gerçekten ihtiyacımız var. Bizim iş yerimiz Wuhan Tongji Hastanesi'nden, Wuhan 13 numaralı hastaneden ve yeni inşa edilen Huoshenshan Hastanesi'nden bedenler geliyor. Her gün neredeyse en az 100 ceset torbasına ihtiyacımız oluyor" dedi.

GÖRÜNTÜLER DE PAYLAŞILIYOR

Krematoryumlarda çalışan yetkilinin açıklamalarının ardından sosyal medyada da iddiaları destekler nitelikte görüntüler paylaşılmaya başlandı.

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