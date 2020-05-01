Koronavirüs günlerinde 1 Mayıs ve işçiler

AFP haber ajansı dünya genelinde 1 Mayıs'ta koronavirüs önlemlerine rağmen çalışmak zorunda olanların fotoğraflarını derledi.

Fransız AFP haber ajansı, 1 Mayıs Uluslararası İşçi Bayramı'nda dünya genelinde koronavirüsle mücadele sürerken çalışmak zorunda olan işçilerin fotoğraflarını derledi. Fransa'dan Meksika'ya, Türkiye'den Sırbistan'a dünyanın birçok yerinde işçiler için bu yıl farklı bir 1 Mayıs oluyor.

Fransa'nın Mulhouse şehrinde morg görevlisi olarak çalışan Désiria Wagner, salgın nedeniyle cenazeler yıkanmadığı ve definler de aile fertleri olmadan sessizce yapıldığı için Covid-19 döneminde farklı bir iş rutinine girenlerden.

Meksikalı Gabriela Sánchez bir psikolog. Tijuana'daki Espacio Migrante adlı göçmenlerle çalışan bir kuruluşta görevli. Sánchez ayda yaklaşık 200 terapi yapıyor. Meksikalı psikolog, birlikte çalıştığı gözmenler için duygusal riskin, fiziksel riskten daha yüksek olduğuna inanıyor.

Rize Jacobs, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde yaşayan bir öğretmen. Gıda dağıtımı yapan bir yardım kuruluşunun mutfağında çalışıyor. "Bir köşede yiyecek bir şeyi olmadan oturan bir çocuk gördüğünüz zaman işte bir burada çalışıyor oluyoruz" diyor.

Sırbistan'ın Mladenovac şehrinde yaşayan Renata Gajic bir süpermarkette çalışıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında Gajic marketin verdiği yüz maskesiyle çalışmak zorunda

Caroline Belles, Barselona'da bir puzzle mağazasının yöneticisi. İki kişiyle birlikte çalışan Belles sosyal mesafeye uyduklarını eldiven ve maske kullandıklarını söylüyor. Herhangi bir risk teşkil ettiğini düşünmüyor çünkü yalnız yaşıyor ve ulaşımını bisikletle yapıyor, iş arkadaşlarıyla güvenlik kurallarına uyuyor.

Kunio Hayakawa bir balıkçı. Tokyo'daki dükkanını açık tutma kararı alan Hayakawa, Tokyo'da yaşadığı 'Shinagawa halkı için her şeyi yapmak istediğini o yüzden dükkanını kapatmadığını' söylüyor. Düzenli müşterilerinden bazılarının gelmeye devam ettiğini ifade eden Hayakawa, krizin sonuna kadar veya hükümet aksini söyleyene kadar açık kalacağını söylüyor.

Dave Stanton İngiltere'nin Hartley Wintney bölgesinde bir kasap. 'Halka hizmet için riski göze aldığını' söylüyor.

Helena Gonzalvo Sánchez Valencia'da bir polis memuru. Çalışmanın kendi sorumluluğu olduğunu düşünen Helena duruma herhangi bir şekilde katkısı olduğu için mutlu olduğunu söylüyor. Güvenlik önlemleri gereği maske ve eldivenle çalışıyor.

Batı Şeria, El Halil'de yaşayan İman Ebu Areesh yardım kuruluşu koordinatörü. İşine aşık çünkü bu sayede ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabiliyor, salgınla beraber de yaptığı işin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördüğünü söylüyor.

54 yaşındaki Gregory Stark, Miami'de çamaşır yıkama merkezlerinden birinde görevli. Korunmak için yüz maskesi ve eldiven kullanıyor.

Alexander Germanovich, Moskova belediyesinin temizlik görevlilerinden. Rus yetkililer, her haftasonu şehrin dezenfekte edilmesi talimatını vermişti. Yerel yönetimlerin bazılarında bu oran haftada birkaç defayı buluyor.

Lalita Kesharwani, eşi ile birlikte 22 yıldır Mumbai'de sebze satıyor.

Maria da Paz Pereira, Lizbon Hayvanat Bahçesi'nin baş görevlisi. Çalışmaya devam ederek herhangi bir risk aldıklarını düşünmüyorlar. Hayvanat Bahçesi'nin çok güvenli olduğunu ve hayvanların enfeksiyon kapmamaları için de gerekli bütün önlemleri aldıklarını söylüyorlar.

Morgan Dean-McMillan, Maryland'de cenazelerin yakıldığı merkezde taşıyıcı olarak çalışıyor. Her zaman bu işi yapmak istediğini ve salgın döneminde halka bir şekilde faydası dokunabildiği için mutlu olduğunu söylüyor.

Ekvadorlu Alexis Pereira mezarlık görevlisi. Guayaquil'in belediye başkanı binlerce kişinin öldüğü şehirde Covid-19 salgınının 'huzurlu bu kentte beklenmedik bir bomba etkisi yarattığını' söyledi.

Bülent Çoban damacana su dağıtıyor. İşinin riskli olduğunu düşünen Çoban geçinmek zorunda olduğu ve bu dönemde ailelere su dağıtımı önemli bir sorumluluk olduğu için çalıştığını söylüyor.

Yamileth Parra bir otobüs şoförü. Lozan'da toplu taşımada görevlilerin alması gereken tedbirler arasında şoförlerin temasının kesilmesi, şoförün yanındaki kapının kilitlenmesi, şoförün yanında dezenfektan bulundurulması ve her gece otobüslerin dezenfekte edilmesi yer alıyor.

Lübnanlı Riyad, bir benzin istasyonunda çalışıyor. "Allah ne yazdıysa o olur" diyor riskler ve sağlık durumu sorulduğunda.

İskoç Robin Barclay, sözleşmeli bir temizlik çalışanı. Etrafı dezenfekte etmenin Covid-19'un yayılmasını yavaşlatabileceğini ve hayat kurtarıcı olabileceğini söylüyor.

Profesyonel dezenfeksiyon şirketi yöneticisi olarak Barclay, kırılgan ve zayıf insanların buluduğu, tehlikeye daha açık bölgelerin ücretsiz dezenfekte edilmesinin bir kamu görevi olduğu görüşünde.

Stoyanka Dimitrova, Bulgaristan'da tren kondüktörü. Yolculardan ayrı tutulan kondüktörler eldiven ve maske kullanıyor.

Afgan Zainab Sharifi, fırında çalışıyor. Yedi çocuk annesi Sharifi, "Eğer çalışmazsam koronavirüsten önce açlık öldürecek ailemi" diyor.

Cezayirli Nassiba Belgherbi eczacı.

Eczacılar salgın döneminde halk arasında farkındalık yaratmaları istenen ilk meslek grubu oldu. Halka korunmaları için gerekli tedbirleri almalarını söyleyen eczacılardan Belgherbi "Gururla yaptığımız bir iş çünkü biz her zaman halka hizmet etmek için yemin ettik" diyor.

Susana Tuara, Buenos Aires'te sebze meyve satıyor. Tuara, müşterilerinin dükkanını kapatmaması ricasında bulunduğunu söylüyor. Yaptığı işi seven Tuara için çalışmak bir zevk.

Dubai'de temizlik görevlisi olarak Arjun Shrestha buraya Nepal'den göç etmiş. Tehlikeye rağmen çalıştığını çünkü başka türlü geçimini sağlayamayacağını söylüyor.

Thiago Firmino, Rio de Janeiro'da bölgesinde bir lider. Favelasını korumak için tehlikeyi göze almaya hazır olduğunu, hükümetin yeterince korumadığını söylüyor.

Hindistan'ın Faridabad şehrinde yaşayan Ranjan Bind çöp toplayıcısı. Her gün çalışıyor. Covid-19'a karşı tek koruması da başına ve yüzüne örtüğü bez.

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