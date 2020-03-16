Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı
Dünya Sağlık Örgütü'nün bir çalışanının yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.
16.03.2020 22:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:31
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Cenevre'deki genel merkezinde çalışan bir kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiği bildirildi.
Sputnik'e konuşan bir kaynak, DSÖ çalışanının işe en son 5 Mart'ta geldiğini, ertesi gün belirtiler göstermeye başladığını anlattı. Hasta kendi kendini izole etti ve gereken tıbbi yardımı aldı. Hastayla doğrudan teması olan kimsede henüz Covid-19 belirtileri tespit edilmedi.
DSÖ ÇALIŞMA BAŞLATTI
Buna rağmen DSÖ, Cenevre'de yer alan tüm uluslararası kurumlara, örgütün hastanın temas ettiği tüm kişileri tespit etmek için çalışma başlattığı yönünde bilgi gönderdi.