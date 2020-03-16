Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı Dünya Sağlık Örgütü'nün bir çalışanının yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Cenevre'deki genel merkezinde çalışan bir kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiği bildirildi.

Sputnik'e konuşan bir kaynak, DSÖ çalışanının işe en son 5 Mart'ta geldiğini, ertesi gün belirtiler göstermeye başladığını anlattı. Hasta kendi kendini izole etti ve gereken tıbbi yardımı aldı. Hastayla doğrudan teması olan kimsede henüz Covid-19 belirtileri tespit edilmedi.

DSÖ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Buna rağmen DSÖ, Cenevre'de yer alan tüm uluslararası kurumlara, örgütün hastanın temas ettiği tüm kişileri tespit etmek için çalışma başlattığı yönünde bilgi gönderdi.