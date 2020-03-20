Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı
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Koronavirüs, Magazin

Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı

Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, durumu fenalaşınca yoğun bakıma kaldırıldı. Eşinin durumunun ağırlaştığını öğrendiği için sinir krizi geçiren Seda Akkul, kusma ve baş ağrısı şikayetlerinden dolayı karantinaya alındı.

20.03.2020 07:23 | Son Güncelleme: 20.03.2020 07:51
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı

Teve2 ekranlarında eşi Seda Akgül ile Çok Gezenti isimli gezi programında sunuculuk yapan Burak Akkul, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Belirtiler sonrası koronavirüs testi yapılan Akkul'un sonuçları pozitif çıktı. Hastanede karantinaya alınan Akkul, dün fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı. Burak Akkul'un kayınbiraderi ise sosyal medya hesabından yaşanan tüm gelişmeleri anlattı.

"DOKTORLAR EN İYİ ŞEKİLDE İLGİLENİYORLAR"

Koronavirüs tedavisi gören 48 yaşındaki eşinin yoğun bakıma alındığını duyan sunucu Seda Akkül ise yaşadığı acıların ardından sinir krizi geçirdi. Seda Akkul'un abisi Hüseyin Arslan ise sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklama ile son durumu anlattı: "Merhaba. Ben Burak Akkul'un kayınbiraderiyim. Seda Akkul'un abisi. Burak bildiğiniz üzere hastanede tedavisi süren Corona teyit edilmiş olarak yatıyorken dün akşamüzeri yoğun bakım ünitesine alındı. Okuduğu haberler ve duygusal kişiliği mücadelesinde yorucu bir hal aldı.

Bu nedenle ilaç verilmek suretiyle uyku halinde tedavisine devam ediliyor. Bugün akşam saatlerinde hastaneye giderek doktoruyla görüştüm ve ellerinden gelen en iyi şekilde Burak'la ilgilendikleri bilgisini aldım.

"BURAK AKKUL ÖLDÜ" HABERLERİNE SİTEM ETTİ

"Bununla beraber hepinizden bir ricam, bir itirazım var. Bu gibi "Burak Akkul vefat etti, Burak öldü" gibi kesin ifadeler tamamen vicdandan yoksun, acımasız bir şekilde bizleri, ailesini ve sevenlerini dehşete düşürüyor. Hatta Burak öldü mü? diye sorduğunuzda bile, biz hemen, tekrar hastaneye nasıl ulaşır bu bilgiyi nasıl teyit ederiz diye, korkuyor panikliyoruz."

SİNİR KRİZİ GEÇİREN EŞİ DE KARANTİNAYA ALINDI

Seda, Corona etkisinden kurtulmak üzereydi, çok güçlüydü, ayaktaydı, her zaman öyledir dağ gibi kardeşim. Dün gece tüm gece uyuyamamış ağlamış, inanın çok az ağlar. Bünyesi zayıflamış, zaten bir lokma yiyemiyor günlerdir, bugün ne ateş, ne baş ağrısı, sürekli sinir krizi halinde ağladığı ve kustuğu için eşinin yanında karantinaya alındı."

NE OLMUŞTU?

Sunucu Burak Akkul, 4 gün önce Twitter hesabından bir video yayınlayarak koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını söylemişti. Test sonucu pozitif çıkan Akkul'un tedavisine karantina altında devam edilmişti. Hastanede odasından bir kanala bağlanarak yaşadığı süreci anlatan Akkul "İngiltere'den gelince evdeki 2. günümde ağırlaştım. Ateşlenince hastaneye gittik, serumlar verilince ateş düşüyor ancak gün içinde 3-4 defa yeniden yükseliyordu. Çok ihtimal vermedim. Tekrar ateşlenince Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Bugün hastanede 5. günüm ve koronavirüs test sonuçlarım pozitif çıktı. Ama bugün ilk defa ateşli öksürük yoktu. 6 gündür bu hastalığı çekiyorum. Kimden nasıl bulaştığını bilmek mümkün olmuyor" diyerek hastalığın nasıl ilerlediğini anlatmıştı.

Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı

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Yeni tip koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma eşi de karantina altına alındı

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