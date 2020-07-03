Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu

Koronavirüs salgınında sıfır vakaya ulaşarak pandemiyi yenmeyi başaran Singapur'da deng humması endişesi başladı. Ülkede yıl başından bu yana 14 binden fazla deng humması tespit edildi. Hastalık, sivrisinekten yayılıyor.

03.07.2020 15:32 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:03

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başladığından beri 44 binden fazla vakanın tespit edildiği ve sıkı önlemlerle sadece 26 insanın yaşamını yitirdiği Singapur'da yeni bir salgın paniği yaşanıyor.

Singapur Ulusal Çevre Ajansı, bu yılın başından beri 14 binden fazla deng humması tespit edildiğini duyurdu.

Ülke tarihinin en yüksek deng humması sayısı olarak kayıtlara geçen 2013'teki 22 bin vaka sayısını geçmesi beklenen deng humması için yetkililer harekete geçti.

AEDES SİVRİSİNEĞİNDEN BULAŞIYOR

Sıcaki nemli ve tropikal bölgelerde tespit edilen deng hummasının zika virüsü ve sarı humma hastalığına sebep olan Aedes sivrisineğinden bulaştığı açıklandı.

Enfekte olanların sadece yüzde 25'inde yüksek ateş, baş ağrısı, eklem ve kas ağrısı görüldüğünü açıklayan yetkililer, "Semptomları yoğun gören kişilerde nefes alma zorluğu, organ yetmezliği ve kanama da görülebiliyor. Bu yıl, şu ana kadar deng hummasından 16 insan yaşamını yitirdi" açıklamasını yaptı.

ÜLKEDE DENG HUMMASI PANİĞİ

Yetkililer, "Sadece bu hafta 1.468 deng humması vakası tespit edildi. Üç haftadır vaka sayısı 1000'in üzerinde seyrediyor. Bu 1468 vaka Singapur'da tespit edilen en yüksek haftalık vaka sayısı anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu

Manşet

Haberler

Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim Haber
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı Haber
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum Haber
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü Haber
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı Haber
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Haber
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Beşiktaş Douglas'la yollarını ayırmak için görüşmelere başladı
Beşiktaş Douglas'la yollarını ayırmak için görüşmelere başladı
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor
Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor
Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar
Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü
Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Merkel'den görülmemiş itiraf: Avrupa tarihinin en zor durumunda
Merkel'den görülmemiş itiraf: Avrupa tarihinin en zor durumunda
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
ABD'de polisin siyahi bir kadına yumruk atması tepkilere neden oldu
ABD'de polisin siyahi bir kadına yumruk atması tepkilere neden oldu
Bilim Kurulu üyesi kuralların ihlal edildiği bu görüntü sonrası çok net uyardı: Yasaklar geri döner
Bilim Kurulu üyesi kuralların ihlal edildiği bu görüntü sonrası çok net uyardı: Yasaklar geri döner
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Esra Albayrak Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Cenk Eren Buse Varol Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Fatih Terim Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şiddet Patlama Sakarya Jandarma
Şu an buradasınız: Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 16:04:55. #1.14#
title