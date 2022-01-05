Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Gündemde Omicron varyantı ve 54 bini aşan vaka sayısı var
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Gündemde Omicron varyantı ve günlük vaka sayısının 54 bini geçmesi yer alacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Omicron varyantı, ülkeleri zor duruma soktur. Pek çok yer gibi ülkemizde de varyant nedeniyle vaka sayıları büyük bir artış yaşadı.
VAKA SAYISI 54 BİNİ GEÇTİ
Son 24 saatte 382 bin 888 COVID-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 26 bin 561 oldu.
GÜNDEMDE VARYANT VE SON GELİŞMELER OLACAK
Koronavirüs Bilim Kurulu da saat 17.30'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Gündemde Omicron varyantı ve vaka sayılarındaki artış olacak. Acil kullanım onayı aşamasındaki yerli aşı TURKOVAC ve koronavirüs ilacıyla ilgili çalışmalar da değerlendirilecek.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
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