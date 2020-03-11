Koronavirüs hızla yayılıyor! Macaristan, Slovakya ve Washington'da OHAL ilan edildi Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. İtalya'nın ardından Macaristan ve Slovakya ve ABD'nin başkenti Washington'da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

İlk çıkış noktası Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kenti olan yeni tip koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin olağanüstü hal ilan etmesinin ardından Macaristan ve Slovakya ve ABD'nin başkenti Washington'da koronavirüs salgını nedeniyle OHAL ilan edildi.

MACARİSTAN'DA OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, düzenlediği basın toplantısında, Macaristan'da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Ülkede tüm okulların kapatılacağı ve 100 'den fazla kişi ile kapalı alanda yapılan tüm etkinliklerin yasaklanacağını bildiren Gulyas, ülkenin tüm sınırlarının kapatılacağı ve tüm spor müsabakalarının seyircisiz olacağı belirtti.

SLOVAKYA'DA YARINDAN İTİBAREN OHAL GEÇERLİ OLACAK

Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini, yaptığı açıklamada, virüsün yayılmasını engellemek için OHAL ilan ettiklerini ve yarından itibaren geçerli olacağını söyledi.

OHAL'in hükümete, çeşitli ürünlerin tedarik edilmesinde belirli firmalara yaptırım uygulayabilme imkanı verdiğini belirten Pellegrini, "Olağanüstü hal ilan edilmesinin amacı, Slovakya'da (Kovid-19'un yol açabileceği) olağanüstü durumun sonuçlarını önlemek ve hafifletmek için gerekli önlemleri alma hususunda koşulların oluşturulmasıdır" ifadesini kullandı.

İTALYA'DA TÜM ÜLKE KARANTİNAYA ALINDI

Öte yandan, İtalya'da kısa sürede yayılan koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti. İtalya Başbakanı Conte yaptığı açıklamada, "Rakamlar, bize ölen ve yoğun bakımdaki kişi sayısının ne yazık ki önemli şekilde arttığını söylüyor. Artık zaman kalmadı. Hepimiz, İtalya'nın iyiliği için bir şeylerden vazgeçmeliyiz. Önemli sayıda kişiye bulaştığı için alışkanlıklarımızı değiştirmek durumundayız. Artık tek bir kırmızı bölge yok, tek bir İtalya, korumalı bir İtalya var. Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca, İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 kişi daha artarak 827'ye yükseldi.

WASHİNGTON'DA DA OHAL İLAN EDİLDİ

ABD'nin başkenti Washington'da da yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Washington Belediye Başkanı Muriel E. Bowser, ABD'nin başkentinde 6 yeni koronavirüs vakasına daha rastlanıldığını bildirerek, Washington'da OHAL ilan etti.