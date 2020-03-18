Koronadan korunmak için doğa yürüyüşü yapıyorlar Kumluca Doğa Sporları Kulübü (KUDOSK) üyeleri, Korona virüse karşı tedbir almak amacıyla, doğada yaptıkları yürüyüşlerin sayısını arttırdı.

Kumluca Doğa Sporları Kulübü (KUDOSK) üyeleri, Korona virüse karşı tedbir almak amacıyla, doğada yaptıkları yürüyüşlerin sayısını arttırdı. Her hafta sonu sabah saatlerinde uzun soluklu ve kısa mesafeli yürüyüş yapan üyeler, bundan sonraki süreçte tüm günlerini doğada geçirme kararı aldı.



Kulüp Başkanı Muttalip Demiröz, 60 üyelerinin olduğunu belirterek, "Yürüyüşümüze daha çok vatandaşımız katılabiliyor. Biz kulüp üyeleri olarak yılın belli dönemlerinde hafta sonları doğa yürüyüşleri yapıyorduk. Üyelerimiz genelde çiftçi, emekli, esnaf ve kamu çalışanlarından oluşuyor. Biz hafta sonlarını AVM'lerde veya toplu günübirlik piknik alanlarında geçirmek yerine doğada yürümekle geçiriyoruz. Bundan sonra Korona virüsünden korunmak için daha çok doğa yürüyüşü yapacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA