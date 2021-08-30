Koronadan hayatını kaybeden 92 yaşındaki Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Karaman'da yakalandığı korona virüsten dolayı hayatını kaybeden 92 yaşındaki Kore gazisi Süleyman Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı.

Karaman'da yakalandığı korona virüsten dolayı hayatını kaybeden 92 yaşındaki Kore gazisi Süleyman Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü evinde aniden fenalaşan Kore gazisi Süleyman Öztürk, ailesi tarafından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan ve yapılan test sonuçlarında korana virüse yakalandığı belirlenen Öztürk, dün akşam hayatını kaybetti. Süleyman Öztürk için öğle namazının ardından şehir mezarlığı içindeki boş alanda cenaze namazı kılındı. Sosyal mesafeye kuralına uyularak kılınan cenaze namazına Öztük'ün ailesi ve yakınları ile Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş ile gaziler katıldı. Namazın ardından Süleyman Öztürk, aynı mezarlıktaki gaziler mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

7 çocuğundan 65 torunu olan Süleyman Öztürk'ün Karaman'da yaşayan 2 Kore gazisinden biriydi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı