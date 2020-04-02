Koronavirüs nedeniyle THY seferlerinin tamamına yakını iptal edilince uçaklar Atatürk Havalimanı'na da park edildi
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Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Türkiye, Yaşam, Güncel

Koronavirüs nedeniyle THY seferlerinin tamamına yakını iptal edilince uçaklar Atatürk Havalimanı'na da park edildi

Koronavirüs nedeniyle Türk Hava Yolları'nın dış hat seferlerinin tamamı ve iç hat seferlerinin çok büyük bir kısmı iptal edildi. Yere indirilen uçaklar da Atatürk Havalimanı'na park edilince emektar havalimanı uzun bir aradan sonra uçaklarla doldu.

02.04.2020 09:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:39
Koronavirüs nedeniyle THY seferlerinin tamamına yakını iptal edilince uçaklar Atatürk Havalimanı'na da park edildi

Koronavirüs önlemleri kapsamında çok sayıda uçuş iptal edilince Atatürk Havalimanı apronu da uçaklarla doldu. Havadan çekilen görüntülerde virüsün öncesi ve sonrasındaki uçak yoğunluğu gözler önüne serildi.

Türkiye'de hava ulaşımının ilk başladığı nokta olan ve milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı, sessizliği koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bozuldu.

YURT DIŞI UÇUŞLARIN TAMAMI DURDU

İstanbul Havalimanı'nın açılması ile sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nda kargo, askeri ve özel uçakların uçuşları için kullanıyordu. Tüm dünyada etkisini gösteren virüse Türkiye'de yakalanan hastaların sayısı artması ile önlemler için yurt dışına uçuşlar iptal edilirken yurt içinde de uçuş yapan seferlerde kısıtlamaya gidilmişti.

APRON TEKRAR UÇAKLA DOLDU

Bu nedenle normalde İstanbul Havalimanı'nda duran birçok uçak Atatürk Havalimanı'na getirilerek peronlara yanaştırıldı. Virüsün ülkeye gelmesinden önce bomboş olan peronların hepsi uçaklar ile doldu. Havadan çekilen görüntülerde virüsün öncesi ve sonrasındaki uçak yoğunluğu gözler önüne serildi.

Koronavirüs nedeniyle THY seferlerinin tamamına yakını iptal edilince uçaklar Atatürk Havalimanı'na da park edildi
Koronavirüs nedeniyle THY seferlerinin tamamına yakını iptal edilince uçaklar Atatürk Havalimanı'na da park edildi
Koronavirüs nedeniyle THY seferlerinin tamamına yakını iptal edilince uçaklar Atatürk Havalimanı'na da park edildi
Koronavirüs nedeniyle THY seferlerinin tamamına yakını iptal edilince uçaklar Atatürk Havalimanı'na da park edildi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

THY seferlerinin tamamına yakını iptal edilince uçaklar Atatürk Havalimanı'na da park edildi

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