Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar oynayan 10 kişi yakaladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar oynayan 10 kişi yakaladı - Haber
Bayraklı, İzmir, kavga, 3. Sayfa, Güncel

Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar oynayan 10 kişi yakaladı

İzmir'de silahlı kavga olduğuna dair ihbar alan polis ekipleri, gittikleri yerde bambaşka bir manzara ile karşılaştı. Polis, metruk bina içerisinde koronavirüs tedbirlerine aldırmadan kumar oynayan 10 kişi yakaladı.

02.04.2020 07:41 | Son Güncelleme: 02.04.2020 08:46
Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar oynayan 10 kişi yakaladı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde polise, silahlı kavga ihbarı yapıldı. Verilen adrese giden ekipler, metruk bir bina içerisinde kumar oynayan 10 şahıs yakaladı. Gözaltına alınan 10 kişiye, hem koronavirüs tedbirlerini hiçe saymaktan hem de kumar oynamaktan para cezası kesildi.

KAVGA DEĞİL KUMAR ÇIKTI

Turan Mahallesi 1654 sokak üzerinde bulunan metruk bir binanın bahçesinde, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine silahlı kavga olduğuna yönelik ihbar geldi. İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde adreste silahlı kavganın olmadığı, kumar oynatıldığı tespit edildi.

RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Cumhuriyet savcısının talimatı ile ikamette aramak yapmak üzere içeri giren ekipler, metruk binanın bahçesinde gördükleri karşısında şoke oldu. Kumar oynadığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alınırken, kumar oynamakta kullanılan poker pulu, tavla, iskambil kağıdı ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ADLİ VE İDARİ CEZA KESİLDİ

Öte yandan, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilere, 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' suçundan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ve kumar oynadıkları gerekçesiyle Kabahatler Kanunu'ndan idari işlem yapılırken, ayrıca 'Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçunu işleyen H.Ş.'ye ise adli ceza uygulandı.

Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar oynayan 10 kişi yakaladı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

İzmir'de silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar oynayan 10 kişi yakaladı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bu şehir Türkiye'nin en güvenli yeri! Yalnızca 2 kişide koronavirüs tespit edildi Haber
Bu şehir Türkiye'nin en güvenli yeri! Yalnızca 2 kişide koronavirüs tespit edildi
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu Haber
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Koronavirüs teftişinde vatandaşı azarlayan Vali, suskunluğunu bozdu Haber
Koronavirüs teftişinde vatandaşı azarlayan Vali, suskunluğunu bozdu
Yediği domates salçası sayesinde koronavirüse yakalandığını anladı Haber
Yediği domates salçası sayesinde koronavirüse yakalandığını anladı
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Konuk programı terk etti Haber
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Konuk programı terk etti
Bakan Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili ilk kez konuştu Haber
Bakan Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili ilk kez konuştu
ABD'de görev yapan profesör Mehmet Çilingiroğlu: Türkiye'de çok şanslısınız
ABD'de görev yapan profesör Mehmet Çilingiroğlu: Türkiye'de çok şanslısınız
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz
'Ankara Kuşu' olarak bilinen Twitter fenomeni, FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı
"Ankara Kuşu" olarak bilinen Twitter fenomeni, FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı
Son dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı
Son dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart gösterdi
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart...
Bakan Soylu: Konya Belediyesi başlattığı yardım kampanyasını durdurdu, toplanan paralar iade edildi
Bakan Soylu: Konya Belediyesi başlattığı yardım kampanyasını durdurdu, toplanan paralar iade edildi
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek
Engelli kızı için sıfır araba alan emekli vatandaş, araçta sürekli arıza çıkmasıyla mağdur oldu
Engelli kızı için sıfır araba alan emekli vatandaş, araçta sürekli arıza çıkmasıyla mağdur oldu
Eğer FIFA ve UEFA sezonları iptal ederse, G:Saray'ın Kadıköy'deki galibiyeti geçersiz sayılacak
Eğer FIFA ve UEFA sezonları iptal ederse, G:Saray'ın Kadıköy'deki galibiyeti geçersiz sayılacak
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?
Mehmet Öz, TikTok uygulaması için kırmızı elbise giyip dans etti
Mehmet Öz, TikTok uygulaması için kırmızı elbise giyip dans etti
Koronavirüsle mücadelede, tüm dünyada en yetkili isim: Bir kaç gün içinde vaka sayısı 1 milyona ulaşacak
Koronavirüsle mücadelede, tüm dünyada en yetkili isim: Bir kaç gün içinde vaka sayısı 1 milyona ulaşacak
Kapalıçarşı kapanınca kuyumcularda altın kalmadı! Uzman isim, vatandaşlara 'Fiyatların düşmesini bekleyin' çağrısı yaptı
Kapalıçarşı kapanınca kuyumcularda altın kalmadı! Uzman isim, vatandaşlara "Fiyatların düşmesini bekleyin"...
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı
Esra Balamir'den korkutan koronavirüs sözleri: Test yaptırdım, sanırım sonucum pozitif
Esra Balamir'den korkutan koronavirüs sözleri: Test yaptırdım, sanırım sonucum pozitif
Karantinada yalnız olan oyuncu Esra Dermancıoğlu sitem etti: Keşke sevgilimden ayrılmasaydım
Karantinada yalnız olan oyuncu Esra Dermancıoğlu sitem etti: Keşke sevgilimden ayrılmasaydım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi
Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu
Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu
Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım
Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Polat Acun Ilıcalı Levent Dörter
Spor Basketbolcu Fatih Terim Lionel Messi Rüştü Reçber Fernando Muslera
Daha Fazla Milli Wuhan Avrupa Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar oynayan 10 kişi yakaladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 09:15:01. #1.15#
title