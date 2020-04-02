Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar oynayan 10 kişi yakaladı İzmir'de silahlı kavga olduğuna dair ihbar alan polis ekipleri, gittikleri yerde bambaşka bir manzara ile karşılaştı. Polis, metruk bina içerisinde koronavirüs tedbirlerine aldırmadan kumar oynayan 10 kişi yakaladı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde polise, silahlı kavga ihbarı yapıldı. Verilen adrese giden ekipler, metruk bir bina içerisinde kumar oynayan 10 şahıs yakaladı. Gözaltına alınan 10 kişiye, hem koronavirüs tedbirlerini hiçe saymaktan hem de kumar oynamaktan para cezası kesildi.

KAVGA DEĞİL KUMAR ÇIKTI

Turan Mahallesi 1654 sokak üzerinde bulunan metruk bir binanın bahçesinde, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine silahlı kavga olduğuna yönelik ihbar geldi. İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde adreste silahlı kavganın olmadığı, kumar oynatıldığı tespit edildi.

RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Cumhuriyet savcısının talimatı ile ikamette aramak yapmak üzere içeri giren ekipler, metruk binanın bahçesinde gördükleri karşısında şoke oldu. Kumar oynadığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alınırken, kumar oynamakta kullanılan poker pulu, tavla, iskambil kağıdı ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ADLİ VE İDARİ CEZA KESİLDİ

Öte yandan, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilere, 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' suçundan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ve kumar oynadıkları gerekçesiyle Kabahatler Kanunu'ndan idari işlem yapılırken, ayrıca 'Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçunu işleyen H.Ş.'ye ise adli ceza uygulandı.

Kaynak: İHA