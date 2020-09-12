Korona virüsü hiçe sayan 12 kişiye para cezası
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Korona virüsü hiçe sayan 12 kişiye para cezası

Kırıkkale'nin Ahılı köyünde kahvehanede oyun oynadığı tespit edilen 12 kişiye, toplamda 4 bin 704 Türk lirası idari para cezası uygulandı.

Korona virüsü hiçe sayan 12 kişiye para cezası
12.09.2020 22:37 | Son Güncelleme: 12.09.2020 22:41

Kırıkkale'nin Ahılı köyünde kahvehanede oyun oynadığı tespit edilen 12 kişiye, toplamda 4 bin 704 Türk lirası idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, Ahılı köyünde yaptığı devriye sırasında H.Ş.'ye ait kahvehanede oyun oynandığını tespit etti. Kişilerin sosyal mesafeye uymadığı ve maske takmadığı görülürken aralarında kahvehane sahibinin de bulunduğu 12 kişiye, toplamda 4 bin 704 lira idari para cezası uygulandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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