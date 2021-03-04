Gassal koronavirüsten korkarken, kalp krizinden vefat etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gassal koronavirüsten korkarken, kalp krizinden vefat etti

04.03.2021 12:46 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:02
Gassal koronavirüsten korkarken, kalp krizinden vefat etti

Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde görev yapan gassal Aykut Aydoğdu kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aydoğdu'nun yakınları gassalın koronavirüsten çok korktuğunu belirtti.

Aydın'ın Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü personeli gassal Aykut Aydoğdu gece saatlerinde rahatsızlandı. Ailesi durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede Aydoğdu'nun kalp krizi geçirdiğini belirledi ve ambulansla hastaneye kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan gassal Aydoğdu doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası olan Aydoğdu'nun cenazesinin bugün Kemer Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Gassal koronavirüsten korkarken, kalp krizinden vefat etti
Gassal koronavirüsten korkarken, kalp krizinden vefat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sedat Kapurtu Demet Özdemir Caner Cindoruk Kerimcan Durmaz
Spor Can Bartu Aykut Kocaman Emre Taşdemir Halis Özkahya Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Taciz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gassal koronavirüsten korkarken, kalp krizinden vefat etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 13:02:57. #1.15#
title