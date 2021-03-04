Gassal koronavirüsten korkarken, kalp krizinden vefat etti

Aydın'ın Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü personeli gassal Aykut Aydoğdu gece saatlerinde rahatsızlandı. Ailesi durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede Aydoğdu'nun kalp krizi geçirdiğini belirledi ve ambulansla hastaneye kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan gassal Aydoğdu doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası olan Aydoğdu'nun cenazesinin bugün Kemer Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı