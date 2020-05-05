Korona virüs salgını kekik yağına ilgiyi arttırdı
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Korona virüs salgını kekik yağına ilgiyi arttırdı

Korona virüs salgını kekik yağına ilgiyi arttırdı
05.05.2020 13:25 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:25

Bilecikli aktar Ersin Çimen, son günlerde kekik yağına vatandaşların ilgi gösterdiğini anlatarak, "Kekik yağı nane ailesinin bir üyesidir ve yemek pişirmek, gargara yapmak ve aromaterapi gibi yöntemlerde kullanılır.

Bilecikli aktar Ersin Çimen, son günlerde kekik yağına vatandaşların ilgi gösterdiğini anlatarak, "Kekik yağı nane ailesinin bir üyesidir ve yemek pişirmek, gargara yapmak ve aromaterapi gibi yöntemlerde kullanılır. Çeşitli hastalıklara şifa sağlaması amacıyla kullanılan kekik yağının sağlık açısından da birçok faydası bulunmaktadır" dedi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde aktarlık yapan Ersin Çimen, Korona virüs (Covit-19) salgını sonrası müşterilerini bir keçi boynuzu pekmezi ile kekik yağına ilgi gösterdiğini söyledi. Kekik yağının en güçlü antioksidanlardan biri olduğunu ve antik çağlardan beri tıbbi bir bitki olarak kullandığını anlatan Çimen, "Müşterilerimiz şuan Korona virüs (Covit-19) salgını sonrası aktarlara bir yoğunlukları oldu. İlk olarak sumak patlama yaparken, ardından keçi boynuzu pekmezi ve şuan en güçlü antioksidanlardan biri olan ve bağışıklık sisteminin destekleyen kekik yağına ilgi çok fazla. Korona virüs (Covit-19) salgın sonrası uzmanların en önemli şeyin bağışlık sistemin önemine değinmesi ardından bizlerde buna destek olacak ürünlerde patlama oldu. Çeşitli hastalıklara şifa sağlaması amacıyla kullanılan kekik yağının sağlık açısından da birçok faydası bulunmaktadır. Kekik, bağışıklık, solunum, sindirim, sinir ve diğer vücut sistemlerini destekler. Hormon düzeylerini dengelediği için hormonların en önemli esansiyel yağlarından biridir. Ayrıca, vücudu, felç, artrit, mantar ve bakteri enfeksiyonları ve cilt rahatsızlıkları gibi tehlikeli hastalıklardan korur" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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