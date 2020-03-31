Korona virüs kan bağışlarını yüzde 75 düşürdü
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Van, Sağlık

Korona virüs kan bağışlarını yüzde 75 düşürdü

Korona virüs kan bağışlarını yüzde 75 düşürdü Van'da bulunan Güneydoğu Bölge Kan Merkezi, bünyesinde bulunan 5 il ve bu illere bağlı ilçelerde korona virüs nedeniyle kan bağışı yüzde 75 civarında düştü.

31.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:45
Korona virüs kan bağışlarını yüzde 75 düşürdü

Korona virüs kan bağışlarını yüzde 75 düşürdü

VAN - Van'da bulunan Güneydoğu Bölge Kan Merkezi, bünyesinde bulunan 5 il ve bu illere bağlı ilçelerde korona virüs nedeniyle kan bağışı yüzde 75 civarında düştü.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü, Türkiye'de de olağanüstü tedbirlerin alınmasına neden oluyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde çok az sayıda vatandaş sokağa çıkabiliyor. Tedbirler çerçevesinde sokağa çıkan vatandaş sayısının azalmasından kaynaklı Kızılay'a yapılan kan bağış sayısında da ciddi bir düşüş yaşandı. Bölgedeki kan bağış merkezleri ile işlek caddelere kurulan kan bağış araçlarına daha önce günlük 150 civarında bağış yapılırken, süreçte bu sayı 30'a kadar düştü.

İHA muhabirine konuşan Van Kan Bağışı Merkez Müdürü Sinan Karakuş, korona virüs tedbirleri kapsamında kan bağışlarını titizlikle aldıklarını belirtti. Sağlık Bakanlığının 14 kuralına riayet ederek bağış aldıklarını ifade eden Müdür Karakuş, "5 il ve ilçelerinde kan bağışı almaktayız. Krona virüs salgınından önce 5 il ve ilçelerine ekip göndererek kan bağışı yapıyorduk. Günlük ortalama olarak 150 kişi kan bağışından bulunuyordu. Korona virüs salgınından dolayı sadece Van Kan Bağış Merkezimiz ve Cumhuriyet Caddesindeki kan bağışı aracımız haftanın her günü saat 09.00 - 18.00 arasında kan bağışı almaktadır. Gelen vatandaşlarımızın kan bağışını alıyoruz" dedi.

"Bağışçılar telefonla aranıyor"

Kayıtlı bağışçı vatandaşları telefonla arayarak davet ettiklerini dile getiren Karakuş, "Telefonla bağışçılarımızı arayarak davet ediyoruz. Tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığının 14 kuralına dikkat ederek kan bağışı alıyoruz. Bağışların alana girmeden ateşlerini ölçüyoruz. Bir sorgulama formumuz var. Yurt dışına seyahat olmuş mu ve ya son dönemde ateşli bir hastalığı olmuş mu, nefes darlığı, öksürük var mı yok mu? Bunlara dikkat ederek kan bağışını kabul ediyoruz" diye konuştu.

"Kan bağışlarımız ciddi manada düştü"

Kan bağışlarının ciddi oranda düştüğünü, vatandaşın 'Evde kal' çağrılarına dikkat etmesini ancak dışarı çıkmak zorunda olanların da kendilerine başvurmalarını talep eden Karakuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce 100-150 civarında günlük kan bağışı alırken şu an 30-35 civarında kan bağışı alıyoruz. Bu kapsamda yüzde 75 civarında bir düşüş var. Bağışlarımızı sosyal mesafeye ve hijyene dikkat ederek alıyoruz. Kan bağışlarımız ciddi manada düştü. Kan bağışı sürekli ihtiyaç olduğu için bağışlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. Süreçte evde kalmalarını tavsiye ediyoruz. Ancak çıktıkları zaman kan bağışına da bekliyoruz. Yurtdışına seyahat, ateşli bir hastalığı, nefes darlığı, öksürüğü yoksa kan bağışı merkezlerimize gelsinler. Doktorlarımız zaten burada kan bağışı için değerlendirmelerde bulunuyor. Değerlendirmeye göre bağış alınıyor.

Korona virüs kan bağışlarını yüzde 75 düşürdü

Kaynak: İHA

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Korona virüs kan bağışlarını yüzde 75 düşürdü
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