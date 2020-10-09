Korona tedavisi gördüğü hastanede intihara kalkıştı
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Korona tedavisi gördüğü hastanede intihara kalkıştı

09.10.2020 12:43 | Son Güncelleme: 09.10.2020 12:47
Korona tedavisi gördüğü hastanede intihara kalkıştı

SAMSUN'da koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi altına alınan İsmail K. (54), boğazına bıçak dayayarak, intihar teşebbüsünde bulundu.

SAMSUN'da koronavirüs nedeniyle 

hastanede tedavi altına alınan İsmail K. (54), boğazına bıçak dayayarak, intihar teşebbüsünde bulundu. Polis tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçirilen İsmail K., yapılan son testin negatif çıkması üzerine evinde karantinaya alındı. Olay, sabah, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. Koronavirüs teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan İsmail K., odasında boğazına bıçak dayayarak intihar girişiminde bulundu. Hastaneye gelen polisler, İsmail K.'yi ikna edemeyince müzakereci polislerden yardım istendi. Kısa sürede ikna edilen İsmail K., elindeki bıçağı bırakarak, intihar teşebbüsünden vazgeçti. Yapılan son Covid-19 testi negatif çıkan İsmail K., işlemlerinin ardından evinde karantinaya alındı.


Korona tedavisi gördüğü hastanede intihara kalkıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin KALAY

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