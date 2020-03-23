Annesini kaybeden oyuncu Orhan Aydın, virüs nedeniyle cenaze töreninde önlem aldı
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Annesini kaybeden oyuncu Orhan Aydın, virüs nedeniyle cenaze töreninde önlem aldı

Geçen günlerde annesini kaybeden ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, Korona virüs sürecinde cenaze defin konusunda örnek bir davranış sergiledi.

23.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:35
Annesini kaybeden oyuncu Orhan Aydın, virüs nedeniyle cenaze töreninde önlem aldı

Geçen günlerde annesini kaybeden ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, Korona virüs sürecinde cenaze defin konusunda örnek bir davranış sergiledi.

Kolpaçino ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok dizi ve filmde rol alan Oyuncu Orhan Aydın'ın geçen günlerde annesi vefat etti. Bunun üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aydın, Korona virüs sebebiyle cenaze törenini az katılım ile gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ünlü oyuncu, cenaze defin konusunda ki duyarlı davranışı ile takipçilerinden olumlu yorumlar aldı.

"Dünyanın başına bela olan virüs, öyle hafife alınacak bir şey değil"

Orhan Aydın, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda Korona virüsün hafife alınmaması gerektiğini belirtti. Virüs ile ilgili duyarsızca davranan vatandaşlara tepki gösteren Aydın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Aslında uyarılar bilinçsiz insanlara ne kadar ulaşır bilmiyorum. Ben annemin cenazesini minimal sayıda insanla toprağa vermeye çalıştım. Bu dünyanın başına bela olan virüs, öyle hafife alınacak bir şey değil. Bu bir tatil değil. Piknik yapmaya, hava almaya, anlamsız şekilde sokağa çıkmaya kimsenin hakkı yok. Genel sokağa çıkma yasağı gelmesi için elinden gelen her şeyi yapma. Kendi yaşamının değeri yoksa birazcık insanlık duygun varsa diğer insanlara saygılı ol. Yok ben bilmem nereliyim, yok ben şuranın suyunu içtim, yok ben okudum-üfledim hikayelerini bırak olayı kavra. Cahil demekte istemiyorum lafım duyarsız insanlara. Allah aşkına evinde otur. Başka ailelerin ocaklarını da söndürme. Gençler, aile içinde yaşı oldukça yukarıda olan baba, dede ve diğer aile fertlerine dışarı çıkmama konusunda bilinçlendirin. Sağlık uzmanlarını dinleyin ve söylediklerini tatbik edin. İnşallah az kayıpla bu kötü günü atlatalım. Sevgi ve selamlarımla." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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