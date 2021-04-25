Karantinayı ihlal eden çift, komşuları tarafından demir parmaklıklarla eve hapsedildi

Korona ölümlerinin önüne geçilemeyen Hindistan'da günlük vaka sayıları da rekor seviyeye ulaştı. Vahim duruma bir çare aranırken, korona olduğu halde karantina kurallarına uymayan bir çifte verilen ceza dikkat çekti. Karantinada dışarı çıkan karı-kocaya sinirlenen komşular, çifti demir parmaklıklarla evlerine kilitledi. Çift, evden çıkmak için polisten yardım istemek zorunda kaldı.

Yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyedeki tırmanışını sürdürüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 349 bin 691 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 16 milyon 960 bin 172'ye yükseldi.

CAN KAYBI EN YÜKSEK NOKTADA

Birçok hastanenin tıbbi oksijen sıkıntısı nedeniyle acil yardım çağrısında bulunduğunda Delhi'de Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, diğer eyaletlerin başbakanlarından oksijen yardımı istedi. Son 24 saatte 2 bin 767 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, günlük can kaybı sayısı da salgının başından bu yana görülen en yüksek noktaya ulaştı.

EVE HAPSEDİLDİLER

Durum bu kadar tehlikeliyken ülkenin Nellore şehrinde ilginç bir olay meydana geldi. Korona testleri pozitif çıkan, ancak karantina kuralların uymayan evli çift, sabah uyandıklarında eve kilitlendiklerini fark edince şok oldu. Komşuları tarafından eve hapsedildiklerini öğrenen çift, çıkabilmek için polisten yardım istedi.

"KAPANA KISILDIK"

Polise verdikleri ifadede evlerinde kapana kısıldıklarını söyleyen çift, ihtiyaçlarını akrabalarının karşıladığını söyledi. Çiftin iki çocuğuna ise yine bir yakınlarının baktığı öğrenildi.

KOMŞULARA DAVA AÇILDI

Komşular ise verdikleri ifadede, karantinada olması gereken adamın dışarıdan geldiğini fark ettikleri için böyle bir yönteme başvurduklarını söyledi. Komşulara 'yasa dışı hapis cezası' nedeniyle dava açıldı. Görüntülerde, çiftin komşuları tarafından dikilmiş asma kilitli büyük bir demir kapının arkasında durduğu görülüyor.