Karantinayı ihlal eden çift, komşuları tarafından demir parmaklıklarla eve hapsedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karantinayı ihlal eden çift, komşuları tarafından demir parmaklıklarla eve hapsedildi

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya

Korona ölümlerinin önüne geçilemeyen Hindistan'da günlük vaka sayıları da rekor seviyeye ulaştı. Vahim duruma bir çare aranırken, korona olduğu halde karantina kurallarına uymayan bir çifte verilen ceza dikkat çekti. Karantinada dışarı çıkan karı-kocaya sinirlenen komşular, çifti demir parmaklıklarla evlerine kilitledi. Çift, evden çıkmak için polisten yardım istemek zorunda kaldı.

Yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyedeki tırmanışını sürdürüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 349 bin 691 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 16 milyon 960 bin 172'ye yükseldi.

CAN KAYBI EN YÜKSEK NOKTADA

Birçok hastanenin tıbbi oksijen sıkıntısı nedeniyle acil yardım çağrısında bulunduğunda Delhi'de Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, diğer eyaletlerin başbakanlarından oksijen yardımı istedi. Son 24 saatte 2 bin 767 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, günlük can kaybı sayısı da salgının başından bu yana görülen en yüksek noktaya ulaştı.

EVE HAPSEDİLDİLER

Durum bu kadar tehlikeliyken ülkenin Nellore şehrinde ilginç bir olay meydana geldi. Korona testleri pozitif çıkan, ancak karantina kuralların uymayan evli çift, sabah uyandıklarında eve kilitlendiklerini fark edince şok oldu. Komşuları tarafından eve hapsedildiklerini öğrenen çift, çıkabilmek için polisten yardım istedi.

"KAPANA KISILDIK"

Polise verdikleri ifadede evlerinde kapana kısıldıklarını söyleyen çift, ihtiyaçlarını akrabalarının karşıladığını söyledi. Çiftin iki çocuğuna ise yine bir yakınlarının baktığı öğrenildi.

KOMŞULARA DAVA AÇILDI

Komşular ise verdikleri ifadede, karantinada olması gereken adamın dışarıdan geldiğini fark ettikleri için böyle bir yönteme başvurduklarını söyledi. Komşulara 'yasa dışı hapis cezası' nedeniyle dava açıldı. Görüntülerde, çiftin komşuları tarafından dikilmiş asma kilitli büyük bir demir kapının arkasında durduğu görülüyor.

Karantinayı ihlal eden çift, komşuları tarafından demir parmaklıklarla eve hapsedildi
Hindistan'da büyük kriz: Oksijen tankları trenlerle taşınıyor, hastalar beklerken bir bir ölüyor
Hindistan'da büyük kriz: Oksijen tankları trenlerle taşınıyor, hastalar beklerken bir bir ölüyor
Son dakika haberi: Hindistan'da hastanelerden yardım çağrısı: Oksijen tankları tükenmek üzere
Son dakika haberi: Hindistan'da hastanelerden yardım çağrısı: Oksijen tankları tükenmek üzere
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Vedat Bilgin Adnan Menderes Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Muslera Fatih Terim Yılmaz Vural Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karantinayı ihlal eden çift, komşuları tarafından demir parmaklıklarla eve hapsedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 11:44:07. #1.15#

title