Korona günlerini köydeki evinde geçiriyor
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Ahmet Dinçer, Magazin

Korona günlerini köydeki evinde geçiriyor

Murat Kurşun, eşi ve oğluyla birlikte karantina günlerini Balıkesir'deki köy evinde geçiriyor. Hemen her türlü temel ihtiyaçlarını ektikleri sebze ve meyvelerden sağladıklarını belirten Kurşun, ekmeklerini de saç üzerinde elleriyle yapmayı öğrendiklerini söyledi.

30.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:32
Korona günlerini köydeki evinde geçiriyor

500 AİLEYE GIDA YARDIMI& ;

Murat Kurşun ayrıca Ahmet Dinçer, Ekrem Sümer ve Alparslan Urulu adlı üç arkadaşıyla birlikte 500 ailenin bir haftalık mutfak erzağını karşılayacaklarını ve bu hafta içinde tüm ihtiyaç sahiplerine yardım kolilerinin ulaştırılacağını açıkladı.& ;

'EVDE KAL, SAĞLIKLI KAL'& ;

Eşi Asena ve oğlu Muratcan ile köy hayatına çok alıştıklarının altını çizen Kurşun "Görmediğimiz düşman Korona Virüs ile savaştığımız şu günlerde herkese sağlık ve sıhhat diliyorum. Devlet büyüklerimizin 'Evde Kal' uyarısını ciddiye almalı, sağlıklı kalmalı ve evlerimizden çıkmamalıyız. Moralimizi bozmadan bu süreci de hayırlısıyla atlatacağız" dedi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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