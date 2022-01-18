Koronayı yenen Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun tebriklerini ileten kişileri paylaştı! Listede bir tek Devlet Bahçeli yok - Haberler
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Koronayı yenen Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun tebriklerini ileten kişileri paylaştı! Listede bir tek Devlet Bahçeli yok

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, koronavirüs tedavisi sırasında kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten isimlerin yer aldığı bir teşekkür listesi yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül'e kadar çok sayıda ismin yer aldığı listede MHP lideri Devlet Bahçeli'nin olmaması dikkat çekti.

Koronavirüse yakalanan ve bir süre hastanede tedavi gören Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, taburcu oldu.

TEK TEK TEŞEKKÜR ETTİ

Karamollaoğlu, tedavisi sırasında kendisini arayarak geçmiş olsun diyen siyasi liderlere bir teşekkür mesajı yayınladı. Bu isimlerinden arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da olduğu siyasi parti liderleri, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve bazı bakanlar yer aldı.

Korona geçiren Karamollaoğlu, kendisine geçmiş olsun diyenlere tek tek teşekkür etti! Bahçeli'nin olmaması dikkat çekti

SADECE BAHÇELİ YOK

Doktorlarına ve hastane personeline de teşekkürlerini ileten Saadet liderinin ilanında TBMM'de grubu bulunan 5 siyasi parti içerisinde sadece MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmediği dikkat çekti. AK Parti, CHP, HDP ve İYİ Parti liderlerine teşekkür edilen ilanda Bahçeli'nin yer almaması, MHP liderinin Karamollaoğlu'na geçmiş olsun telefonu açmadığı şeklinde değerlendirildi.

İşte o liste:

Korona geçiren Karamollaoğlu, kendisine geçmiş olsun diyenlere tek tek teşekkür etti! Bahçeli'nin olmaması dikkat çekti

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Temel Karamollaoğlu, Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Haber

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Yorumlar (2)
Haydar:Demekki geçmiş olsun demek için izin alamamış. Cevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
Mashan Gunduz:Bahçeli için herkes pkk herkes terörist ve herkesin topyekûn sürülmesi lazım. Cevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır
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