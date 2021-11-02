Korona bitmeden bir salgın daha kapıda! Hindistan'da Dang humması vakaları her geçen gün artıyor

Dünya, iki yıla yakın süredir koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, Dang humması tehlikesi de uzmanları endişelendiriyor. Son dönemde birçok ülkede görülmeye başlayan Dang humması vakaları Hindistan'da da artmaya başladı. Güney Delhi Belediye Şirketi'nden (SDMC) yapılan açıklamaya göre, Hindistan'ın Delhi şehrindeki Dang humması vakaları, özellikle de kentin güneyinde yükselişe geçti.

BİR HAFTADA 531 YENİ VAKA

Dang humması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı altıya çıkarken, son bir haftada 531 yeni vaka bildirildi. Hayatını kaybeden altı kişiden beşinin ölümünün son birkaç gün içerisinde bildirildiği kaydedildi. Bu, 10 kişinin hayatını kaybettiği 2017 senesinden bu yana Delhi'de Dang humması nedeniyle en çok ölümün yaşandığı dönem.

KOVİD İÇİN AYRILAN YATAKLARI ONLAR İÇİN KULLANACAKLAR

Öte yandan, Federal Sağlık Bakanlığı ülkenin başkentindeki artan vakaları gözlemlemek için bir uzman ekip oluşturulacağını duyurdu. Delhi hükümeti de Pazartesi günü Dang humması vakalarındaki artış nedeniyle, hastanelerde Kovid-19 hastaları için ayrılan yatakların üçte birinin Dang humması hastaları için kullanabileceğini belirtti.

SİVRİSİNEK LARVALARINDAN KAYNAKLI

Sivrisinek larvalarının tatlı suda çoğalmasının neden olduğu Dang humması salgını, muson mevsiminde veya kış başlangıcında yaşanıyor. Hastalarda yüksek ateş ve kandaki trombosit seviyesinde şiddetli bir düşüş gözlemleniyor.

Xinhua - Son Dakika Haberleri

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