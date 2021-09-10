Korkut Kaymakamı Oğuzhan Ocak, muhtarlarla buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Korkut Kaymakamı Oğuzhan Ocak, muhtarlarla buluştu

Korkut Kaymakamı Oğuzhan Ocak, muhtarlarla buluştu
Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Korkut Kaymakamlığına atanan Oğuzhan Ocak, muhtarlarla bir araya geldi.

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Korkut Kaymakamlığına atanan Oğuzhan Ocak, muhtarlarla bir araya geldi.

Bingöl Yedisu Kaymakamlığından Korkut Kaymakamlığına atanan Ocak, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Konferans Salonu'nda, mahalle ve köy muhtarlarıyla buluştu.

Mahalle ve köyler hakkında muhtarlardan bilgi alan Ocak, muhtarların karşılaşabileceği olası sorunlarda her zaman kendisini arayabileceklerini ve sorunları çözme odaklı çalışacaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin

MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları...
MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Faik Öztrak Murat Kurum Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Defne Samyeli Ferhan Şensoy Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Max Meyer Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Korkut Kaymakamı Oğuzhan Ocak, muhtarlarla buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 09:20:39. #1.16#

title