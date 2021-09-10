Korkut Kaymakamı Ocak'tan, Belediye Başkanı Pekbay'a ziyaret
Korkut Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay'ı makamında ziyaret etti.
Korkut Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay'ı makamında ziyaret etti.
Kaymakam Ocak, ziyarette ilçe ve yürütülen hizmetler hakkında Pekbay'dan bilgi aldı.
Başkan Pekbay, Kaymakam Ocak'a plaket takdiminde bulundu.
Ziyaretin sonunda Ocak, eski belediye başkanlarının fotoğraflarını inceledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin