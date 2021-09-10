Korkut Kaymakamı Ocak'tan, Belediye Başkanı Pekbay'a ziyaret
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Korkut Kaymakamı Ocak'tan, Belediye Başkanı Pekbay'a ziyaret

Korkut Kaymakamı Ocak'tan, Belediye Başkanı Pekbay'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel

Korkut Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay'ı makamında ziyaret etti.

Korkut Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Ocak, ziyarette ilçe ve yürütülen hizmetler hakkında Pekbay'dan bilgi aldı.

Başkan Pekbay, Kaymakam Ocak'a plaket takdiminde bulundu.

Ziyaretin sonunda Ocak, eski belediye başkanlarının fotoğraflarını inceledi.

Korkut Kaymakamı Ocak'tan, Belediye Başkanı Pekbay'a ziyaret
Korkut Kaymakamı Ocak'tan, Belediye Başkanı Pekbay'a ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin

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