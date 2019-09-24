Korkunç olay! Antalya'da belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu

24.09.2019 22:18

Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki ormanlık alanda, belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçesi Yazır Mahallesi Bayat Bademleri mevkisinde yoldan 50 metre içeride ormanlık alanda, belden yukarısı olmayan kadın cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YABANİ HAYVANLARIN PARÇALADIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Vücudunun kalan yerinde beyaz çizgili tayt bulunan ve büyük bölümü yabani hayvanlar tarafından parçalandığı tahmin edilen kadın cesedi üzerinde Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme yaptı. 1 hafta yada 10 gün önce bırakıldığı tahmin edilen cesedin kimliğinin DNA testi sonucu belirleneceği öğrenildi.