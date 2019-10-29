Boşanmak isteyen eşini ve kızını defalarca bıçakladı, 11 aylık oğlunu boğdu

Boşanmak isteyen eşini ve kızını defalarca bıçakladı, 11 aylık oğlunu boğdu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan bir gurbetçi, eşi boşanmak isteyince cinnet getirdi. Eşini ve 2 yaşındaki kızını defalarca bıçaklayarak öldürdü. 11 aylık oğlunu ise boğdu.

29.10.2019 09:26
Boşanmak isteyen eşini ve kızını defalarca bıçakladı, 11 aylık oğlunu boğdu

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın güneyindeki Baden bölgesinde bulunan Kottingbrunn kasabasında büyük bir dram yaşandı. 31 yaşındaki Samet A, 29 yaşındaki eşi Tuğba ve iki yaşındaki kızı Tuana'yı bıçaklayarak öldürdü. Cinnet getiren Samet A, 11 aylık oğlu Selman'ı ise boğdu. Hastanede yaşam savaşı veren bebek, dün sabah yaşamını yitirdi. Samet A, cinayetlerden sonra polisi arayarak, olayı haber verdi ve teslim oldu.

EŞİNİ VE KIZINI DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay, pazar sabahı meydana geldi. Polisi arayan Samet A, "Ailemi öldürdüm" dedi. Polis ve ilk yardım ekibi anında ailenin evine gitti. Burada Tuğba A'nın ve 2 yaşındaki Tuana'yı hareketsiz yattığını gören ilk yardım ekibi, yaşama döndürmek için büyük çaba gösterdi. Ancak tüm çabalara rağmen anne ve kızı kurtarılamadı. Babanın, eşi ve kızını defalarca bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

Balıkesirli Samet A, tutuklandı. Kırşehirli olduğu öğrenilen Tuğba A'nın, eşinden boşanmak istediği için aile arasında kavga yaşandığı iddia ediliyor.

(Sabah)

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YORUMLAR (4)

  • ADIM NİZAM SOYADIM İNTİZAM:
    senin cehennemde acı çekmen pislik bana fayda vermez dünyada livme livme etseler seni yinede içim soğumaz nasıl kıyarsın insan evladı oksurse içi cız eder kelime bulamıyom çok öfkeliyim adama
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  • HAFİZENUR ÖZPEKER:
    kanlı ay tutulmasından sonra aile cinayetleri artarak devam etti. insanlar şiddetin önüne sinirlerinin önüne geçemiyor. seri olarak cinayetler devam ediyor
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  • CENGİZHAN:
    SEN NE DİYOSUN LAN DEĞİŞİK NE KANLI AYI NE TUTULMASI :)
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