Korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı
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Korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı

Korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Milas ilçesinde, demir korkuluklara başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, demir korkuluklara başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Milas'ın Hayıtlı Mahallesi Manolya Sokak'ta bulunan Çorbacıoğlu Apartmanı'nın demir bahçe kapısına bir köpeğin başı sıkıştı. Köpeğin bulunduğu yerden çıkamadığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri, demir kapının bazı bölümlerini keserek köpeği bulunduğu yerden çıkarıldı. - MUĞLA

Korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı
Korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı
Korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı
Korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı
Korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı
Korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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