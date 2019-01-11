Körfezspor Kuvvet Çalıştı

TFF 3.Lig 1.Grup'ta mücadele eden ve ikinci yarının hazırlıklarını sürdüren Körfezspor günü genel kuvvet çalışmalarıyla tamamladı.

İki grup halinde çalışan Kırmızı-Beyazlılar'da bir grup teknik direktör Ömer Faruk Uzuner idaresinde düz koşu yaparken bir grupta salonda yardımcı antrenör Adem Aydemir ve kaleci antrenörü Sertan Saral nezaretinde kuvvet çalışması yaptı. Sonra iki grup yer değiştirerek antrenmanı tamamladı.

Kaynak: Bültenler