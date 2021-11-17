KORE GAZİSİ, HAKKARİ'DE TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler
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KORE GAZİSİ, HAKKARİ'DE TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'de hayatını kaybeden Kore gazisi Yusuf Kaya'nın (93) cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi.

HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'de hayatını kaybeden Kore gazisi Yusuf Kaya'nın (93) cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi.

Durankaya beldesinin eski Belediye Başkanı Kemal Kaya'nın babası da olan Kare gazisi Yusuf Kaya için Hakkari Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, eski Durankaya Belediye Başkanı ve kanaat önderi Fatih Keskin, CHP İl Başkanı Nazım Demir, kanaat önderleri, bazı kurum ve kuruluş amirleri, asker, polis ve yakınları katıldı. Özgeçmişi okunan Kaya'nın cenazesi, duaların ardından Karşıyaka Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Kaya, gözyaşları arasında toprağa verildi. Vali Akbıyık, Kaya'nın ailesine başsağlığı diledi.

KORE GAZİSİ, HAKKARİ'DE TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KORE GAZİSİ, HAKKARİ'DE TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KORE GAZİSİ, HAKKARİ'DE TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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