: Kore'de koronavirüsten korunmak için maske sırasına girenler, uzun kuyruklar oluşturdu

24.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:50

Çin'den sonra koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan Güney Kore'de, insanlar maske satılanmarketler önündeuzun kuyruklar oluşturdu. İnsanların uzun kuyruklar oluşturduğu görüntüler kamera tarafından kaydedildi.

GÜNEY KORE'DE ÖLÜ SAYISI 14

Yüz binlerce insanın market önünde maske sırası oluşturduğu 2.5 milyon nüfüslu Daegu şehrinde 140 vaka meydana geldi.

Güney Kore'de koronavirüsü vakası hafta sonu itibari ile 830 olarak açıklanırken toplam ölü sayısı ise 14 olarak açıklandı.

DAEGU ŞEHRİNDE HERKES MUAYENEDEN GEÇİLECEK

Ülkede bazı yetkililer Daegu şehrinde ortaya çıkan virüsün kontrol altına alınabileceğini söylerken bazı yetkiler ise virüsün ülke genelinde hızla yayıldığını söylediler.

Güney Kore'de sağlık bakanlığı yetkilileri Daegu şehrinde oturan herkesin muayeneden geçirme planları yaparken, görevliler sıkı bir şekilde özellikle toplu taşımalar olmak üzere kalabalık bölgelerde vücut ateşi ölçümü yapıyorlar.

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