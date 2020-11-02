Koray Şener adına üçüncü kütüphane açıldı
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Koray Şener adına üçüncü kütüphane açıldı

02.11.2020 13:17 | Son Güncelleme: 02.11.2020 13:21
Koray Şener adına üçüncü kütüphane açıldı

GALATASARAY ile Fenerbahçe arasında 2 Kasım 2018'de oynanan müsabaka sırasında, tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in adını yaşatacak olan 3'üncü kütüphane, Başiskele Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi'nde açıldı.

GALATASARAY ile Fenerbahçe arasında 2 Kasım 2018'de oynanan müsabaka sırasında, tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in adını yaşatacak olan 3'üncü kütüphane, Başiskele Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi'nde açıldı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2 Kasım 2018 tarihinde Şükrü Saraçoğlu stadında oynanan müsabaka başlamadan hemen önce tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener'in hatırası, Fenerbahçeli arkadaşları tarafından yaşatılıyor. Daha önce Körfez ilçesindeki Petkim Ortaokulu'nda ve İzmit'teki Yenimahalle Ortaokulu'nda 'Koray Şener Kütüphanesi' ismini verdikleri kütüphaneler açan 1907 ÜNİFEB üyeleri, 3'üncü Koray Şener Kütüphanesi'ni Başiskele ilçesindeki Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi'nde açtı. Kütüphanenin açılışına Başiskele Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, Koray Şener'in ailesi Gülümser ve Rıfat Şener ve 1907 ÜNİFEB Kocaeli Üniversitesi üyeleri katıldı. Yaklaşık 250 kitabın bulunduğu kütüphanenin açılışında konuşan Koray Şener'in babası Rıfat Şener, "Yine bir kütüphane açılışındayız. Yine Koray'ın arkadaşları güzel bir eser yaptılar. İnşallah bunların devamı gelecek. Bu kütüphanelerin yapılmasında emeği geçen, yardımı dokunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu tür kütüphaneler açıldıkça biz onur duyuyoruz. Tabii ki acımız büyük. Acımız her geçen gün katlanarak büyüyor. Ama bu tür kütüphaneler açıldıkça da onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Yavrumun isminin yaşatılacak olması bizlere bir onur veriyor. İnşallah bundan sonra da bunların devamı gelir" dedi.


Koray Şener adına üçüncü kütüphane açıldı
Koray Şener adına üçüncü kütüphane açıldı
Koray Şener adına üçüncü kütüphane açıldı
Koray Şener adına üçüncü kütüphane açıldı
Koray Şener adına üçüncü kütüphane açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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