Yakalanacağını Anlayınca Köprüden Atlamaya Çalışan Hırsızı, Vatandaş Kolundan Tutarak Kurtardı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iddialara göre hırsızlık girişiminde bulunan bir şüpheli, polise yakalanınca kendini köprüden aşağı atmaya çalıştı. Hırsızın, bir vatandaş tarafından kurtarıldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Bayraklı ilçesinde meydana geldi. İddialara göre iş yerinden hırsızlık girişiminde bulunan B.A, polis tarafından fark edilince kaçtı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonunda yakalanacağını anlayan B.A., İzmir Banliyö Sitemleri Bayraklı İstasyonu'ndaki köprünün korkuluklarının arkasına geçti. O sırada yanına gelen bir vatandaş onunla sohbet etmeye çalıştı.

TAM ATLARKEN KOLUNDAN TUTTU

Vatandaş, korkuluklardan ellerini çekerek kendini aşağı bırakan B.A'yı kollarından tutarak, yakaladı. Vatandaşın yardımına bir kişi daha gelirken üç polis de olay yerine yetişti ve B.A'yı direnmesine rağmen korkuluklardan çekerek çıkardı. B.A, polisler tarafından araçla karakola götürüldü. O anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA