Yakalanacağını Anlayınca Köprüden Atlamaya Çalışan Hırsızı, Vatandaş Kolundan Tutarak Kurtardı
İzmir'de hırsızlık girişiminde bulunan bir şüpheli, polise yakalanınca kendini köprüden aşağı atmaya çalıştı. O sırada bir vatandaşın şüpheliyi kollarından tutup yakalarken kurtarma anı, kameralara yansıdı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iddialara göre hırsızlık girişiminde bulunan bir şüpheli, polise yakalanınca kendini köprüden aşağı atmaya çalıştı. Hırsızın, bir vatandaş tarafından kurtarıldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Olay, Bayraklı ilçesinde meydana geldi. İddialara göre iş yerinden hırsızlık girişiminde bulunan B.A, polis tarafından fark edilince kaçtı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonunda yakalanacağını anlayan B.A., İzmir Banliyö Sitemleri Bayraklı İstasyonu'ndaki köprünün korkuluklarının arkasına geçti. O sırada yanına gelen bir vatandaş onunla sohbet etmeye çalıştı.
TAM ATLARKEN KOLUNDAN TUTTU
Vatandaş, korkuluklardan ellerini çekerek kendini aşağı bırakan B.A'yı kollarından tutarak, yakaladı. Vatandaşın yardımına bir kişi daha gelirken üç polis de olay yerine yetişti ve B.A'yı direnmesine rağmen korkuluklardan çekerek çıkardı. B.A, polisler tarafından araçla karakola götürüldü. O anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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O vatandas dediginiz kisi bir sivil polis idiCevap Yaz Yayından Kaldır
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millet zoraki hırsız oldu kimisi milyondolarları calar kahraman olur kimisi bir ekmek calar hırsız olur allahın olmadıgını burdan anla işteCevap Yaz 1 7 Yayından KaldırCAHİL: nekadar cahilsin lan tesbite bak sen kafan bukadarmı basıyor1 Yayından Kaldır
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SONRA BİR DAHA ATARCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bırakın atlasın dıyen yabanı ve acımasız ınsan gurubunun dikkatine Sİzin gibiler yuzunden insanlık bu halde Kendınıze Musluman yada insan gozu ıle bakmanız kadar acınası bır durum yoktur İnsan canını gec canlıya deger vermeyen mahlukatlarla doldu turkiye Her canın bir hikayesi vardir ve bir değeri vardır Yobazlar olarak umarım soyunuz tukenır fakat Bedensel değil zihinseldir bu isteğimCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır