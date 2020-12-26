Köprüden atlamak istedi, vatandaş 'Gel çay içelim' diyerek ikna etti
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Köprüden atlamak istedi, vatandaş 'Gel çay içelim' diyerek ikna etti

26.12.2020 17:30 | Son Güncelleme: 26.12.2020 18:16

Antalya'da kimliği belirsiz kişi, Şarampol Alt Geçit'in korkuluklarına çıkıp intihara kalkıştı. Durumu gören çevredekiler, intihara kalkışan kişiyi ikna etmeye çalıştı. Eliyle kafasına vuran, "Ölmek istiyorum" diyen kişi, çevredekilerin "Gel çay içelim kafamız yerine gelsin" demesi üzerine intihardan vazgeçti.

Antalya'da, saat 16.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı Şarampol Alt Geçiti korkuluklarında meydana gelen olayda, İçişleri Bakanlığı'nın 56 saatlik sokak kısıtlamasına rağmen az sayıda araç trafiğinin olduğu alt geçit korkuluğuna çıkan kimliği belirsiz kişi, "Ölmek istiyorum" diye bağırmaya başladı. İntihara kalkışan kişi görenler ve duyanlar, çevresinde toplandı. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

"ATLARSAN SIKINTI BAK"

Bu sırada olay yerine gelen vatandaşlar, "Atlama arabalar geçiyor. Atlarsan sıkıntı bak. Yapma. Bekle yardım edeceğiz, sakin ol" diyerek ikna çalışmalarına başladı. Sağ eliyle korkulukları tutup sol eliyle kafasına vuran kişi, bir ara çömelip atlamaya kalkınca panik yaşandı. Çevredeki vatandaşlar, kimliği belirsiz kişiyi, "Hadi gel çay içelim kafamız yerine gelsin. Gel hadi" diyerek vazgeçirildi. İntihara kalkışan kişi, polis ekipleri gelmeden yukarı çekilip çıkarıldı. O anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Köprüden atlamak istedi, vatandaş 'Gel çay içelim' diyerek ikna etti
Köprüden atlamak istedi, vatandaş 'Gel çay içelim' diyerek ikna etti
Köprüden atlamak istedi, vatandaş 'Gel çay içelim' diyerek ikna etti
Köprüden atlamak istedi, vatandaş 'Gel çay içelim' diyerek ikna etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

Haber Yorumları (2)
GERÇEKLER: Sıkıntı şuki mekanlar kapalı oturup çay içecek yer yok.
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GARİBAN MEMED: Kesin asgari ücretlidir.
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
500
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