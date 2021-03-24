Köprücük kemiği olmadığı için el çırpar gibi omuzlarını oynatan genç, görenlerin ağzını açık bırakıyor

ABD'li Corey Bennett, köprücük kemiği olmadan doğduğu için omuzlarını kolaylıkla bir kuş gibi çırpmasıyla tanınıyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve Kleidokraniyal displazi adı verilen bir rahatsızlıkla dünyaya gelen Corey, aynı zamanda boy kısalığı ve dişlerinin az olmasından yakınıyor.

ABD'de nadir hastalıklar üzerine çalışmalar yapan Rarediseases.org'a göre bu durum yaklaşık 1 milyonda bir görülüyor. Tıbbi çalışmalarda kayıt altına alınan ise yalnızca bin vaka bulunuyor.

"OMUZ ÇIRPMA" SERİSİ YAPIYOR

Köprücük kemiklerinin olmamasını kendince fırsata çeviren genç ise TikTok kanalında, "Ünlü olana kadar omuz çırpma" adlı bir video serisi oluşturarak insanlara durum hakkında bilgi veriyor. Corey; kliplerden birinde, insanların ellerini çırpabildiği kadar hızlı ve kolay bir şekilde omuzlarını çırpma konusundaki inanılmaz yeteneğini ortaya koyuyor. Çünkü köprücük kemiği olmadığı için omuzlarının göğsünün önünde buluşmasını engelleyecek hiçbir şey yok.

''FARKINDALIK YAYMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Öte yandan birçok kişinin destek mesajı attığı genç, aynı zamanda olumsuz yorumlar da aldığını söyledi. "Yorumlarıyla hala kaba olan insanlar var. Ama paylaşmayı bırakmayacağım." diyen Corey, "Farkındalığı yaymak istiyorum çünkü bu nadir durumla büyümenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. TikTok'ta içerik oluşturmaya ve farkındalık yaymaya devam edeceğim."