Köpeklerin yaraladığı karaca tedavi ediliyor

Samsun'da köpekler tarafından yaralanan karaca tedavi altına alındı.

19 Mayıs ilçesine bağlı Kösedik Mahallesi'nde evlerinin yanında sesler üzerine dışarı çıkan köylüler, yaralı halde bir dişi karaca buldu.

Jandarmaya haber verilmesi üzerine Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, karacayı alarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirdi.

Burada tedavi altına alınan bir yaşındaki karacayı muayene eden Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özak, köpekler tarafından saldırıya uğradığı için yaralandığını belirtti.

Arka ayak ve baş kısmında hafif yarası bulunan karacanın tedavisine başladıklarını anlatan Özak, "Yaralı karacanın birkaç yerinde yara var, tedavisini sürdürüyoruz. Bir hafta içinde tedavisi tamamlanacak. Ardından da doğal yaşama bırakılacak." dedi.

Kaynak: AA