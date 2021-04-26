Köpeklerin saldırısına uğrayan yaralı karacaya gençler sahip çıktı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan ve dere yatağında mahsur kalan yaralı karaca, gençlerin çabasıyla bulunduğu yerden kurtarılarak veteriner hekimde tedavi ettirildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan ve dere yatağında mahsur kalan yaralı karaca, gençlerin çabasıyla bulunduğu yerden kurtarılarak veteriner hekimde tedavi ettirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Kızılcaelma köyünde bahçede dolaşan gençler, dere yatağında yaralı halde bir karaca olduğunu fark etti. Dere yatağında mahsur kalan yaralı karacanın yanına kadar inen gençler, karacayı çuvala koyarak mahsur kaldığı dere yatağından çıkardılar. Gençler, yaralı karacayı bir araca koyarak İnebolu ilçesinde faaliyet gösteren Veteriner Hekime kadar götürdü. Veteriner Hekim tarafından tedavisi yapılan yaralı karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Bozkurt Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi. Yaralı karaca, tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı