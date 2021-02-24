Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı

Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Aktaş köyünde köpeklerin saldırısına uğrayan su samuru, o sırada tesadüfen bölgeden geçen vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ve geçtiğimiz haftalarda Kura Nehri'nde balık yerken görüntülenen su samurlarından biri yaşadığı bölgeden uzaklaşınca köpeklerin hışmına uğradı.

SALDIRI ANI KAMERADA

O sırada bölgede bulunan ve saldırıya şahit olan Muhammet Şimşik adlı vatandaş, su samurunu köpeklerden kurtardı. Oldukça ürkek olduklarından dolayı doğada doğrudan görebilmenin zor olduğu su samuru ve köpeklerin saldırısı, Şimşik tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde iki köpeğin hışmına uğrayan su samurunun, kurtarıldıktan sonraki kaçışı ve köpekler tarafından kovalandığı anlar yer alıyor.