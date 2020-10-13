Köpekleri korkutmak için yaktığı torpil elinde patladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Köpekleri korkutmak için yaktığı torpil elinde patladı

13.10.2020 00:03 | Son Güncelleme: 13.10.2020 10:37
Köpekleri korkutmak için yaktığı torpil elinde patladı

Sakarya'da Mustafa Yeniçırak'ın (50) kümesine dadanan sokak köpeklerini korkutmak için ateşlediği torpil elinde patladı. Yaralanan Yeniçırak, hastaneye giderek tedavi oldu.

Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi'nde Mustafa Yeniçırak kümesinden tavukların eksildiğini fark etti. Yeniçırak tavuklarını yiyen köpekleri korkutmak için bir kutu torpil aldı. Kümesinin yakınlarında sokak köpeklerini fark eden Yeniçırak'ın, torpili ateşlemesiyle elinde patladı. Elinden yaralanan Yeniçırak, Geyve Devlet Hastanesine giderek tedavi oldu.

Köpekleri korkutmak için yaktığı torpil elinde patladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat HAZER

Haber Yorumları (4)
CELTİC FC: iyi olmuş ölmemesine üzüldüm
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ALPEREN: Korkutmak yerine 2 lokma ekmek ile doyurup sen sevap kazansan, hem Allahın sessiz kulları doysa ve açlıktan kümesine dadanmasa daha kolay olmazmıydı?
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
EDU: hayvanlara dokunan yandı turkiyede yasa yok ama allahın adeleti hemen tecelli etmiş umarım ders olur herkese hayvnlara dokunmayın bedeli agır olur öbür dünyada
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Donald Trump Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Özgü Namal Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Kız Alkol İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Köpekleri korkutmak için yaktığı torpil elinde patladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 11:12:27. #1.15#
title