Köpeklerden kaçarken otomobilin altında kalmıştı... Gözyaşları içinde toprağa verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köpeklerden kaçarken otomobilin altında kalmıştı... Gözyaşları içinde toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Köpeklerden kaçarken otomobilin altında kalmıştı.

Köpeklerden kaçarken otomobilin altında kalmıştı... Gözyaşları içinde toprağa verildi

MUĞLA - Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde eğitim-öğretim gören Milas'lı Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile birlikte yurda doğru yürürken bir anda sokak köpeklerinin havlayarak üzerlerine gelmesi le birlikte korkup yola fırlamış ve yoldan geçen otomobilin altında kalmıştı.

Kaza sonrası yoğun bakımda tedavisi süren Rabia Kallı, yaşam mücadelesini kaybederek tüm Milas'ı yasa boğdu. Köpeklerden kaçarken yaşamını yitiren 20 yaşındaki Rabia Kallı'nın cenazesi baba ocağı Milas'a getirildi.

Rabia Kallı, Milas Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları içinde Milas Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Köpeklerden kaçarken otomobilin altında kalmıştı... Gözyaşları içinde toprağa verildi

Köpeklerden kaçarken otomobilin altında kalmıştı... Gözyaşları içinde toprağa verildi

Köpeklerden kaçarken otomobilin altında kalmıştı... Gözyaşları içinde toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı / Oktay Çayırlı - 3. Sayfa

Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title