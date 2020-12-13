Köpekler, evin bahçesindeki 3 koyunu telef etti
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Köpekler, evin bahçesindeki 3 koyunu telef etti

13.12.2020 11:32 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:36
Köpekler, evin bahçesindeki 3 koyunu telef etti

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, köpeklerin evin bahçesinde saldırdığı 7 koyundan 3'ü telef olurken, 4 koyun ise yaralandı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, köpeklerin evin bahçesinde saldırdığı 7 koyundan 3'ü telef olurken, 4 koyun ise yaralandı. 

Olay dün akşam, Kuzuluk Mahallesi'nde meydana geldi. Ekrem Özbay'a ait 7 koyun, evin bahçesinde köpeklerin saldırısına uğradı. Koyunlardan 3'ü telef olurken, 4 koyun da yaralandı. Sesleri duyarak dışarı çıkan Özbay, köpekleri kovaladı. Ekrem Özbay, köpeklerin yeniden saldırmasını engellemek için nöbet tutacağını belirtti.  


Köpekler, evin bahçesindeki 3 koyunu telef etti
Köpekler, evin bahçesindeki 3 koyunu telef etti
Köpekler, evin bahçesindeki 3 koyunu telef etti
Köpekler, evin bahçesindeki 3 koyunu telef etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri KURU

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