Köpek saldırısı sonrası yüzüne 60 dikiş atılan Mert, günler sonra sokağa çıktı

Olay, 21 Kasım'da Yunusemre ilçesi, Akmescit Mahallesi'ndeki 4117 Sokak'ta meydana geldi. Saat 13.00 sıralarında oyun oynamak için sokağa çıkan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Mert Dilek, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Mert Dilek'i altına alan köpeklerden biri, bir anda yüzünü ısırmaya başladı. Komşularının yardımıyla köpek uzaklaştırılırken, çocuk kanlar içerisinde yere yığıldı. Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp, kuduz aşısı yapılan Mert, daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

"Çok şükür, rabbim oğlumuzu bizlere bağışladı. Yüzündeki izlerin silinmesi için uğraşıyoruz. Acımız dinmedi, hala daha geceleri yatarken korkuyor ve zaman zaman uykusunda sıçrıyor. İlk defa bugün dışarı çıktı. Yarın da okula başlayacak. Olay yaşandıktan sonra köpekler toplu halde sokağımızdan geçmeye devam etti. Görüntülerini çektim, belediyeye bildirdim. İmza da topladım, ben de tek başıma dışarı çıkmaya korkuyorum. Köpek sesi duyduğumda irkiliyorum. 20 yaşındaki oğlumu markete göndermeye bile korkuyorum. Bu konuda mutlaka önlem alınması gerekiyor. Çok şükür atlattık ama benim çocuğum yoğun bakımda da olabilirdi."