Köpek sahibi kadın, kadın veterinere saldırdı
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Köpek sahibi kadın, kadın veterinere saldırdı

06.01.2021 15:40 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:52
Köpek sahibi kadın, kadın veterinere saldırdı

İZMİR'de köpeğini kontrole getiren kadın, kadın veterinere tekme atarak, saldırdı.

İZMİR'de köpeğini kontrole getiren kadın, kadın veterinere tekme atarak, saldırdı. Saldırı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, adı açıklanmayan veteriner hekim şikayetçi oldu. 

Olay, dün saat 04.30 sıralarında, Alsancak Semti'ndeki veteriner kliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen kadın, köpeğini kontrol için kliniğe getirdi. Ancak kadın, bilinmeyen nedenle öfkelendiği veteriner hekime tekme atarak, saldırdı. İş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenen saldırı, araya girenler tarafından sonlandırıldı.

Olayın ardından saldırgan kadın, klinikten çıkarılarak sakinleştirilmeye çalışıldı. Veteriner hekim ise şikayetçi oldu. Polis, tarafların ifadesine başvurdu.  İzmir Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Özdemir, meslektaşına yönelik şiddete tepki göstererek, yazılı açıklama yaptı. Özdemir, açıklamasında şunları söyledi:  "Veteriner hekime şiddetin olduğu yerde, insanların, hayvan sevgisi olduğu için hayvan beslediğine olan inancımız her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle bir an önce yapılacak yasa değişikliğinde hayvan haklarına insanların müdahaleleri üzerine ciddi kafa yorarak, yeni maddelerle düzenlemeye gidilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Unutmayın bize bunu yapanlar, kendini sahibi olarak gördüğü hayvanına neler yapar?"

- İzmir
Köpek sahibi kadın, kadın veterinere saldırdı
Köpek sahibi kadın, kadın veterinere saldırdı
Köpek sahibi kadın, kadın veterinere saldırdı
Köpek sahibi kadın, kadın veterinere saldırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN

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