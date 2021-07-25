Köpeğini gezdiren Hakan'ı borç- alacak nedeniyle öldüren şüpheliler yakalandı
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Köpeğini gezdiren Hakan'ı borç- alacak nedeniyle öldüren şüpheliler yakalandı

Köpeğini gezdiren Hakan'ı borç- alacak nedeniyle öldüren şüpheliler yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, köpeği ile birlikte kaldırımda yürüyen Hakan Durmaz (35) cinayetiyle ilgili olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Cuma Yancı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, silahı ateşlediği belirlenen Gökhan Y. ise yakalanarak gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, köpeği ile birlikte kaldırımda yürüyen Hakan Durmaz (35) cinayetiyle ilgili olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Cuma Yancı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, silahı ateşlediği belirlenen Gökhan Y. ise yakalanarak gözaltına alındı. Hakan Durmaz'ın borç- alacak nedeniyle cinayete kurban gittiği öğrenildi. 

Geçen perşembe günü akşam saatlerinde Üniversite Bulvarı'nda kaldırımda köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkan Hakan Durmaz, aralarında borç- alacak meselesi olduğu öğrenilen Gökhan Y., tarafından otomobilden ateş açılması sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. Kurşunların hedefi olan Hakan Durmaz cinayetiyle ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri çalışma başlattı. Olayın ardından kaçan ve otomobilde bulunduğu belirlenen Cuma Yancı, aynı gün ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen Cuma Yancı tutuklandı. Silahı ateşlediği belirlenen Gökhan Y. ise akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gökhan Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Köpeğini gezdiren Hakan'ı borç- alacak nedeniyle öldüren şüpheliler yakalandı
Köpeğini gezdiren Hakan'ı borç- alacak nedeniyle öldüren şüpheliler yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı

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Köpeğini gezdiren Hakan'ı borç- alacak nedeniyle öldüren şüpheliler yakalandı - Haberler
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