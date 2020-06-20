Köpeğin saldırdığı adam boynundan ve kolundan yaralandı
Develi ilçesine bağlı Şıhlı mahallesinde köpeğin saldırdığı bir kişi boynundan ve kolundan yaralandı.
20.06.2020 21:25 | Son Güncelleme: 20.06.2020 22:27
Develi ilçesine bağlı Şıhlı mahallesinde köpeğin saldırdığı bir kişi boynundan ve kolundan yaralandı.
Develi ilçesine bağlı Şıhlı mahallesinde köpeğin saldırdığı Ömer Ü. Boynundan ve kolundan yaralandı. Yahyalı devlet hastanesine kaldırılan Ömer Ü. yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA