Köpeğin saldırdığı adam boynundan ve kolundan yaralandı Develi ilçesine bağlı Şıhlı mahallesinde köpeğin saldırdığı bir kişi boynundan ve kolundan yaralandı.

Develi ilçesine bağlı Şıhlı mahallesinde köpeğin saldırdığı bir kişi boynundan ve kolundan yaralandı. Develi ilçesine bağlı Şıhlı mahallesinde köpeğin saldırdığı Ömer Ü. Boynundan ve kolundan yaralandı. Yahyalı devlet hastanesine kaldırılan Ömer Ü. yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. - KAYSERİ Kaynak: İHA