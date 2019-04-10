Vicdansızlar Köpeği Uyandırıp Kulübesini Çaldı! Olay Anı Kamerada

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2 kişi, uyuyan köpeği gürültü yaparak dışarı çıkarıp, kulübesini çaldı. Olay anı, yakındaki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

KULÜBENİN KAPISINI AÇIP, HAYVANI UYANDIRDILAR

Olay, pazar günü Yeşilyurt semti 9097 Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi, mahalleli tarafından satın alınıp sokaktaki kaldırıma konulan köpek kulübesinin önüne geldi. İçinde köpek olduğunu fark eden bu kişiler, ayaklarıyla salladıkları kulübenin kapısını açıp, hayvanı uyandırdı.

KULÜBEYİ ÇALDILAR

Gerinerek dışarı çıkan köpeğin uzaklaşmasının ardından, 2 şüpheli kulübeyi alıp uzaklaştı.

Sabah saatlerinde kulübenin yerinde olmadığını fark eden mahalleli, karakola giderek şikayetçi oldu.

KAMERA KAYITTAYDI

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kulübeyi çaldıkları görülen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İşte o anlar;

Kaynak: DHA