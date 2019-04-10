Vicdansızlar Köpeği Uyandırıp Kulübesini Çaldı! Olay Anı Kamerada
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2 hırsız, uyuyan köpeği gürültü yaparak dışarı çıkarıp, kulübesini çaldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2 kişi, uyuyan köpeği gürültü yaparak dışarı çıkarıp, kulübesini çaldı. Olay anı, yakındaki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
KULÜBENİN KAPISINI AÇIP, HAYVANI UYANDIRDILAR
Olay, pazar günü Yeşilyurt semti 9097 Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi, mahalleli tarafından satın alınıp sokaktaki kaldırıma konulan köpek kulübesinin önüne geldi. İçinde köpek olduğunu fark eden bu kişiler, ayaklarıyla salladıkları kulübenin kapısını açıp, hayvanı uyandırdı.
KULÜBEYİ ÇALDILAR
Gerinerek dışarı çıkan köpeğin uzaklaşmasının ardından, 2 şüpheli kulübeyi alıp uzaklaştı.
Sabah saatlerinde kulübenin yerinde olmadığını fark eden mahalleli, karakola giderek şikayetçi oldu.
KAMERA KAYITTAYDI
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kulübeyi çaldıkları görülen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
İşte o anlar;
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Bu adamlar iT den daha asaliklar hayvani kaldirip kendileri yatacak ordaCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Karabağlarsa normalCevap Yaz Yayından Kaldır
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Façebooku olan Haluk abimize bi sorun, Köpeğin kulübesi nolaçak :Cevap Yaz Yayından Kaldır
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onu da çalarlar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Gayet normal chp li degilmi sonuc ortada .... Herkeze diktator diye cemkirir kendisinin izahi yok 80 yildir iktidar olamamis turkiyenin kanini emen topluluk..Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır